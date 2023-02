¿A dónde partirá? Acabó Sudamericano y el futuro de Manyoma no se sabe

La Selección Colombia Sub-20 clasificó una fecha antes al Mundial de Indonesia y ahora se prepara para recibir a Venezuela en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano, en un partido donde los dirigidos por Héctor Cárdenas serán jueces de los venezolanos.



Sin duda algo que padeció el técnico Cárdenas a lo largo del Sudamericano fueron las bajas que tuvo, debido a que antes de iniciar Jhon Jader Durán tuvo que irse al Aston Villa y luego Daniel Luna se fue a Mallorca y luego volvió, pero no fue tenido en cuenta en la titular tras el desgaste y porque otros jugadores lo reemplazaron bien.





De hecho, uno de los jugadores que se ganó a pulso el puesto fue el volante Alexis Castillo Manyoma, quien comenzó como revulsivo y terminó titular en los partidos del hexagonal final.



Pese a su buen nivel con Colombia, el Castillo Manyoma aún no tiene un equipo definido, pues Santa Fe lo hizo oficial antes del Sudamericano Sub-20, pero después no fue inscrito para jugar la Liga BetPlay y ha generado especulaciones sobre su no llegada al club cardenal.



Con respecto a esta situación, Alexis Castillo Manyoma quiso despejar dudas sobre su futuro luego de la clasificación de Colombia, pero dejó más enredada su situación, pues ni él supo qué contestar con respecto al equipo en qué jugará esta temporada.



“Aún no sé, no me han dicho nada. Estoy concentrado acá. Hay que esperar lo que pase cuando termine el Torneo, pero la verdad sí me siendo bien jugando en Bogotá”, dijo Alexis Castillo Manyoma.





Por ahora, Manyoma espera volver a ser titular en el último partido contra Venezuela y después de ello quizá se resuelva su incógnita, pues no se sabe si finalmente llegará a Santa Fe o decidirá irse a otro club.