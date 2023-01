Alexei Rojas, joya de Colombia Sub 20: ‘Lo ven debutando en Arsenal’

El Sudamericano Sub 20 arrancará este jueves y Colombia, como país sede, buscará hacer no solo la mejor presentación, sino quedarse con el título en casa, además, logrando el cupo al Mundial de la categoría.



Uno de los jugadores llamados por Héctor Cárdenas fue Alexei Rojas Fedorushchenko. Nacido en Inglaterra, de padre colombiano y madre rusa. Formado en la academia del Arsenal, eligió hace un tiempo su camino a nivel de Selecciones Nacionales. El arraigo por Colombia no solo lo lleva por el lado paterno, su felicidad al buscar la esférica y vestir la tricolor.



Rusia e Inglaterra lo tentaron para tomar otro rumbo, pero Alexei siempre fue claro: su deseo era jugar para Colombia.



Fernando Rojas, su padre, no solo ha sido su guía en una carrera que es de largo aliento, sino el encargado de direccionarlo y enfocarlo, siempre con los pies en la tierra. Dejó Colombia en 1986, aventurándose por nuevos retos rumbo a Estados Unidos.



El amor llegó a su vida, cuanto se fue a Grecia, donde conoció a la madre de Alexei. Una decisión de vida lo llevó a vivir a Inglaterra, donde nació Alexei, en el 2005. No es casualidad, su padre hincha de Independiente Santa Fe y él, jugador del Arsenal, unidos por una pelota y el rojo y blanco de ambas escuadras.



El club londinense le abrió las puertas a Alexei hace un tiempo y ahora, ven en él un ‘diamante’ pues Arteta lo tiene en cuenta para entrenar con el primer equipo y el mismo campeón del mundo Per Mertesacker, director de las academias juveniles del club, le confesó a su padre que el club quiere que crezca ahí y llegue a la profesional del Arsenal.



La emoción de un padre es ver a un hijo cumplir sus sueños y ser feliz. Por esto, tomó rumbo a su tierra natal, para ver a su hijo feliz. Don Fernando habló con FUTBOLRED sobre la carrera de su hijo, acerca del Sudamericano, el interés de clubes italianos y rusos, además, del camino recorrido hasta el momento.



¿Cuál ha sido su influencia en la carrera de Alexei desde el fútbol?

Inglaterra es un país muy futbolero, se ve todos los días. No solo de la Premier, la Championship, de las otras cinco divisiones que hay, en todo momento es fútbol. La influencia mía fue entrenarlo, tan pronto identifiqué que quería jugar y ser arquero, fue buscarle equipo, para jugar como niño y ya estar entrenándolo fuera de los entrenamientos.



Respecto al fútbol colombiano, siempre le hablé a él que soy hincha y sigo siendo de Santa Fe. Él lo recuerda y le parece curioso porque hoy se encuentra jugando para Arsenal, relacionando la historia del uniforme de Santa Fe con el del Arsenal.



¿Cuál es la principal diferencia de un arquero que se ha formado en la escuela británica respecto a la que se puede dar en Sudamérica?

La estructura del fútbol que hay en Inglaterra está bien montada, desarrollada. Los niños tienen la opción de jugar en cada vecindario. Cada ciudad y vecindario tiene más de dos ligas, todos pueden disfrutarlo. Las canchas son de primer nivel, los entrenadores bien preparados. Generalmente son muchachos que jugaron al fútbol y no continuaron su carrera por lesiones y se dedican a entrenar.



Hay compromiso en la comunidad para fomentar el fútbol. Eso es importante para que se desarrollen bien. En Latinoamérica carecemos de eso, ellos empiezan a jugar fútbol en la calle, algunos en el colegio y otros en una academia, que les cobra para jugar y en algunos casos es costoso para las familias darse ese lujo. Las oportunidades son menores en Sudamérica para que ellos se desarrollen.



¿Cómo fue la llegada de Alexei al Arsenal?

Él ha estado trabajando en su pasión, su realidad, el ser arquero desde los cuatro años. Nunca consideró ser jugador de campo, yo traté de convencerlo, pero no quiso. Entrenaba con su equipo, luego lo entrenaba y le conseguía cualquier oportunidad para entrenar con instructores que supieran mucho más, allá estábamos. Todos los días, en las noches, los fines de semana.



Tiene 17 años, durante 13 años ha estado trabajando para ser arquero. Esa trayectoria ha sido larga, donde jugó con el colegio, equipo del distrito. Ensayamos con varios clubes, cuando había oportunidad de ir a pruebas, con Watford, Norwich. Tuvo la fortuna de ser invitado a entrenar con el centro de desarrollo con Chelsea por casi tres años, avanzó mucho. Cuando tenía 13 años, entrenaba con los de 16 años y era el mejor del grupo.



En ese momento, Arsenal lo invitó a unas pruebas. Un cazatalentos del club lo ve, lo invita y lo firma luego de una semana observándolo.



¿Ven cercana la llegada al primer equipo del Arsenal?

No prontamente, pero no muy lejos. De hecho, a mí me da felicidad, mucho más que orgullo, felicidad, por verlo hacerlo lo que lo hace feliz a él, jugar fútbol, esa es su felicidad. Alexei tiene 17 años e inició su contrato de dos años de beca con el club el año pasado. Es categoría Sub 17, pero no ha jugado ningún partido con su categoría y es titular con la Sub 18.



Estuvo cerca de debutar con la Sub 21, pero desafortunadamente por las bajas temperaturas en diciembre, los partidos fueron cancelados porque las canchas se congelaron. Él está listo para debutar en esa categoría.

Él ya ha entrenado varias veces con el primer equipo, con Mikel Arteta e Iñaki Caña, que es el entrenador de porteros. Entrena doble, en las mañanas con la Sub 18 y en las tardes con la Sub 21.



La proyección de él en el Arsenal es bastante buena. De hecho, hace unas semanas tuve una reunión el director de la academia, es Per Mertesakcer. Personalmente me dijo que ellos ya ven a Alexei en su camino al primer equipo. Señal de eso son las invitaciones a entrenar. No debutará en cinco o seis meses, pero tomará su tiempo y va camino a eso.



¿Qué le ha comentado Alexei acerca de los entrenamientos con el primer equipo?

Eso es felicidad para un muchacho de esa edad, verse entrenando bajo la dirección de Arteta, verse jugando con Martinelli, Saka, Odegaard, Gabriel Jesus y todos los demás que son estrellas. Para él es fantástico, se siente fantástico y le gusta el nivel de fútbol.



Me dice que cada vez que juega con ellos, se siente bien. Entrena con las categorías mayores y cuando le dan la oportunidad de practicar con el primer equipo.



A usted como colombiano ¿qué sensaciones le genera verlo tan arraigado a la Selección Colombia?

Es positivo y hemos trabajado desde hace años. Yo como colombiano me siento orgulloso, quiero que juegue para Colombia. Pero lo más importante es que él quiere jugar para Colombia, tuvo la chance de jugar para Inglaterra y para Rusia y eligió Colombia.



Él se siente mucho mejor en la cultura colombiana. Está haciendo lo mejor que puede, al nivel más alto y es a lo cual está acostumbrado. No es ningún inconveniente competir con muchachos de mayor edad para él.



¿Cuál cree que será la principal enseñanza para Alexei en el Sudamericano Sub 20?

Es experiencia, es una gran oportunidad para cualquier muchacho participar en un torneo de esta importancia. Gana mucha experiencia con el hecho de venir, de entrenar lo ha enriquecido. Cada vez que regresa a Inglaterra ha aprendido algo nuevo, regresa más fuerte, se ve y se siente más fuerte y los técnicos lo han dicho, regresa con confianza.



Lo que ha aprendido en Inglaterra también lo aporta acá. Él está supremamente satisfecho y aprenderá a acumular esa experiencia. Nosotros confiamos que, si le dan la oportunidad de jugar, hará un gran papel. Está listo mentalmente y físicamente, es un muchacho supremamente maduro. Estudia el juego todos los días y tiene una gran riqueza en su habilidad con los pies, toma de decisión. Confiamos en esa chance y que haga lo mejor.



¿Cómo ve a Alexei a un plazo de uno o dos años?

Lo vemos como uno de los arqueros del primer equipo del Arsenal o a préstamo a jugar con otro equipo en la Premier, Championship. Incluso, uno de los objetivos es llevarlo a jugar a Alemania o España, porque son lugares que ofrecen cosas a los arqueros, son buenas escuelas. Es algo que hemos discutido con el Arsenal.



En la reunión con Mertesakcer, él me dijo “no Fernando, no creo que sea necesario que se lo lleve para Alemania o España. Acá en Arsenal tenemos las mejores instalaciones del mundo, queremos que él las use, al cuerpo técnico para que aprenda o madure’" y me dijo "si es por llevarlo a España, Arteta e Iñaki son españoles. Si es por Alemania, yo soy alemán, yo puedo ayudar” me gustó mucho recibir esa respuesta.



Creo que en dos años estamos pensando que él puede con el primer equipo o en otro club, ya sea en préstamo y de titular.



¿Hay algún acercamiento con clubes europeos?

Los ha habido. Es prematuro. Un par de clubes italianos, que estuvieron preguntando. La respuesta fue, tiene 16-17 años y cómo creen que lo voy a mandar a Italia a jugar a un equipo de esos. Él necesita más tiempo con el Arsenal, que le está dando esa oportunidad, no se puede desperdiciar esos recursos.



Estar allá es haberse ganado la lotería, no se puede ser desagradecido, como tomar la decisión porque lo pondrán a jugar. De hecho, hubo un acercamiento insistente del Spartak de Moscú, nos contactó antes que iniciara la guerra en Ucrania y me dijeron “queremos comprar a Alexei. Hable con Arsenal y pregúnteles cuánto quieren” yo les dije que no, no está a la venta.



Ellos sabiendo que mi esposa es rusa, le dijeron que lo compraban y lo ponían a jugar con el primer equipo de una vez, a debutar. Dijimos que no. El fútbol es delicado en la toma de decisiones, puede significar el fracaso.

Mi misión como padre es protegerlo, guiarlo por el mejor sendero posible, pensando a largo plazo. Se han visto muchos jugadores talentosos que se montan en bus equivocado y toman una decisión errónea.

¿Qué necesidad hay de irse de Inglaterra? Es donde se juega el mejor fútbol, los mejores clubes, las mejores instalaciones. Pienso que sería una mala decisión y que tomé la mejor decisión para él en esos momentos.



