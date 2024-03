Ex Selección no duda: 'No convocaría a James, hay jugadores en cola'

La convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra España (22 de marzo) y Rumania (26) en la fecha FIFA tiene mucha tela que cortar y mucha polémica todavía por desarrollar.

Algunos en la lista parecen tener puestos asegurados aunque no estén en picos muy altos de rendimiento, otros con muchos méritos están por fuera y al final, como siempre ocurre en una selección de personal, alguien está inconforme.



Uno de ellos apuntó sin miedo y con un detalle no menor a su favor: se puso al camiseta de la Selección Colombia y conoce de primera mano a aquellos a quienes ahora señala. Se trata de Alex Mejía, hoy en Deportivo Cali, multi campeón con Atlético Nacional y de gran suceso en su paso por Santa Fe.



Su sentencia fue contra el capitán, a quien hoy pocos discuten: "Yo no lo convocaría (a James Rodríguez), ha atravesado un montón de situaciones, no ha tenido una regularidad notoria en Sao Paulo y creo que hay jugadores que han hecho una cola esperando la oportunidad”, dijo en Saque Largo de Win Sports.



Y añadió: “Ojalá ese cambio llegue rápido para darle la oportunidad al rentado nacional. Hay una nueva camada que hay que mirar”, afirmó.

Al mismo tiempo criticó a Néstor Lorenzo por no aprovechar la racha goleadora de un delantero con huella de selección, que además fue su compañero cuando ganaron ambos la Copa Libertadores en 2016: “De pronto Borja no es considerado y, seguramente, el profe [Néstor Lorenzo] tiene otra idea de juego. Pero hay que ser sincero y dejar a un hombre por fuera, que está dulce con el gol, sería atentar contra todo lo que ha hecho”, dijo.



“Dejarlo por fuera en este momento en el que necesitamos gol, creo que no es válido, pero bueno, el profe Lorenzo y el cuerpo técnico tendrán sus amplias razones. Yo le daría la oportunidad a Borja porque viene en una racha positiva”, apuntó.

Finalmente sobre otro ex verdolaga, Kevin Mier, el veterano mediocampista dijo que su presente en el fútbol mexicano habla por él y seguramente será el portero del futuro.