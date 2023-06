¿Sueño tricolor o afán del patrón? Clubes alertan a Selección Colombia

¿Fue primero el huevo o la gallina? A la hora de las decisiones, ¿es primero el interés de la Selección Colombia o el del club que paga los salarios de los jugadores? La pelea, que tiene años y no pocas pujas de por medio en todas las latitudes, se ha empezar a sentir en territorio patrio.

La situación es clara: la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos del 16 de junio contra Irak (Valencia, España) y el 20 de junio contra Alemania (Gelsenkirchen, Alemania) debe conocerse en los próximos días pues el cuerpo técnico se desplazará a Europa de este sábado en ocho días y lo haría con los jugadores de la Liga Betplay que logren entrar al listado.



El problema es que, a estas alturas del campeonato, algunos no quisieran estar. Bueno, en realidad son sus patrones, los presidentes de los clubes, los que tienen más reservas, por lo cual habrían llamado directamente a la Federación Colombia, en cabeza de su presidente Ramón Jesurún, para pedir que, en plenos cuadrangulares, no sean citados sus estelares.



Y eso tiene mucha, mucha tela que cortar. Primero vale decir que, según versiones no oficiales, Millonarios perdería a Álvaro Montero, Óscar Cortés, Leo Castro y Andrés Llinás, quienes fueron bloqueados. Si se suma Juan Pablo Vargas a Costa Rica sería jugar sin la mitad de los titulares.



Pero no es el único: Kevin Mier y Nelson Palacio correrían la misma suerte en Atlético Nacional, Águilas no tendría a Kevin Castaño de Águilas, Alianza Petrolera perdería a José Luis Chunga de, América podría perder a Juan Camilo Portilla e Independiente Medellín a Díber Cambindo, si se tienen en cuenta las convocatorias anteriores.



Y es que la situación para Lorenzo es compleja: los jugadores de Europa están sin competencia pues disfrutan de sus periodos de vacaciones, de hecho algunos como Lerma, Mina, Falcao y hasta James andan buscando equipo, y casi que solo quedan los del medio local con ritmo suficiente para dos duelos que son importantes pues son la última prueba antes del inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026.



Para los clubes la situación es muy difícil pues saben, después del caso Cortés en Millonarios, que el reglamento obliga a ceder a todos los convocados por el seleccionador nacional, pero al tiempo alegan que ya hicieron sacrificios en el pasado, como el de Millonarios cediendo a Montero y Llinás en plena final de Copa Betplay 2022, y consideran que, por más que sean partidos en Europa, siguen siendo amistosos.



¿Entonces a quién convocar? ¿Acaso no es el honor máximo el llamado de la Selección Colombia? El interés general que todos dicen profesar... hasta que termina chocando con su interés particular.