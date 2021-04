¿Colombia ganará Copa América? Dos mundialistas contradicen a James

La única vez que Colombia ganó un título continental fue en 2001, cuando fue sede de la Copa América. ¿Se repetirá la historia 20 años después?

James Rodríguez dijo este jueves que está convencido que será así, que hay calidad, que en casa hay que hacerlo, que esta generación se lo merece.



Pero no todos están tan convencidos. Exjugadores de Selección Colombia, que conocen la exigencia del torneo más allá de la condición de local, tienen algunas reservas.



“No podemos pretender ganar la Copa América 2021 porque el técnico no ha tenido el trabajo suficiente con los jugadores. Para conseguir el título hace falta continuidad”, dijo Abel Aguilar, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, en Conexión DirecTV.



En ese mismo sentido, Iván René Valenciano, consideró, en Nexo ESPN, que el título no es una meta sencilla y que albergar el torneo no implica que hay una obligación de ganarlo: "Colombia no tiene estructura para ganar la Copa América, no sé ha consolidado una idea, el técnico no ha tenido trabajo para eso. Queiroz sí porque tuvo un tiempo largo de trabajo", añadió.



Aguilar entiende que hay una nómina con calidad y que a fuerza de experiencia “en los últimos años la Selección ha demostrado que puede competir ante cualquier país”, pero cree que el trabajo está por hacerse en el corto y en el largo plazo: "es imprescindible que se retomen los trabajos entre juveniles y la Selección de Mayores para alinear los procesos”.



El mediocampista cree que es bueno el 'timonazo' en la dirección, pero se necesita tiempo: “el profesor Reinaldo Rueda conoce la idiosincrasia de nuestro fútbol y se identifica con los jugadores nacionales. Para mí, es la persona adecuada en este momento”, concluyó.