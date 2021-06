¡No toque el onceno! El mensaje de Adolfo Valencia a Reinaldo Rueda

La jornada de Eliminatorias volverá al ruedo este martes, Colombia y Argentina protagonizarán uno de los duelos más apasionantes en Conmebol. Un triunfo de Colombia apretaría la entrada a los lugares de clasificación a Qatar, por lo que Argentina no quiere dar espacios. Adolfo ‘el tren’ Valencia fue uno de los que marcó época en el combinado nacional, más allá del recuerdo del 0 a 5 de 1993, su estilo de juego dejó la vara alta en la Selección.



El exjugador habló para Futbolred, dando las impresiones del proceso que arrancó con Reinaldo Rueda, Jaminton Campaz y lo que será el duelo contra Argentina.



Su impresión de lo que fue el planteamiento del entrenador y el triunfo contra Perú “Contento, para ser el debut del profe, paró bien el equipo, pieza por pieza, unido. Con solidez y tranquilidad, ayudándose todos los jugadores dentro del campo. Mostrando humildad y seriedad para jugar al futbol, eso es lo que queremos, que Colombia muestre una gran actitud para evitar las críticas”.



Valencia resaltó los niveles individuales, pero, le dio un valor agregado al conjunto “En general todos, pero Cuadrado me gustó mucho por la seriedad. Había muchas dudas de lo que podría hacer Colombia, vimos un Cuadrado más serio. Tesillo estuvo bien parado en defensa. Si uno se pone a mirar por jugador, en el mediocampo, estuvo bien Mateus Uribe. Mostraron criterio y carácter para jugar, esperemos contra Argentina jueguen con esa predisposición”.



Mencionó cómo se vivían esos juegos en el Metropolitano, más ante la ‘albiceleste’ “Muchos recuerdos, en Barranquilla hacíamos respetar la casa. Selección que llegaba, era para sacar los tres puntos, por la planificación del cuerpo técnico e ir afuera a ver qué puntos sacábamos de visita. Nosotros íbamos con mucha seriedad. Si el profe muestra esa misma actitud, las cosas saldrán bien contra Argentina”.



Destacó las virtudes de Argentina como conjunto “Son jugadores que están por fuera, rinden en sus equipos. No será un partido fácil, hay que jugarlo bien. Esos tres puntos que hicimos contra Perú nos llevan a un buen estado de ánimo para enfrentar a Argentina. Veremos una Selección que estará tranquila, pero con un rival que no será fácil”.



Afirmó que la rotación no debe hacer parte de la nómina, dejando de lado el buen nivel de Wilmar Barrios, para darle contención y destrucción al juego rival “No me parece, equipó que gana no se toca. Colombia debe mantener los once, esperar qué planteamiento muestra Argentina, de acuerdo como vaya, podrá hacer los cambios. Pero como jugó en Lima, con el medio campo bien parado y teniendo la bola, no habría necesidad de hacer algún tipo de cambio”.



Aprovechó para tocar el tema de Jaminton Campaz y su llegada a la Selección, además, la importancia de él de cara al futuro “Es un muchacho con actitud y predisposición, desde hace tiempo esperaba el llamado a la selección, lo que debe hacer es trabajar y luchar para ganarse el puesto, todos los jugadores ahí son buenos. Él va en una etapa que debe aprender por su juventud, se le está llevando para mantener ese proceso con él, habrán jugadores que saldrán y es bueno que refresquen con jugadores jóvenes para el futuro”.



‘El tren’ concluyó con el mensaje sobre la Copa América, enfatizando la importancia de disputarla ”La Copa América se le mete tanto protocolo, el coronavirus es igual en todo lado. Por fuera se juegan los partidos y no hacen tanta bulla como acá, los duelos hay que disputarlos. El futbolista y el ser humano deben aprender a convivir con el virus. Pero si le echamos la culpa a la enfermedad y no nos cuidamos, pues tendremos problemas. Si sabemos que la enfermedad está, pues cuidémonos. Pero para mí, hay que jugar la Copa América”.





Sergio Cortés

@Seracoca_95