Lo que dice la Ley: ¿puede volver Reinaldo Rueda a Selección Colombia?

Colombia espera. Contra toda evidencia, intenta mantener la ilusión, a horas de que se conozca el fallo de la FIFA que tiene en discusión la casilla de Ecuador al Mundial de Catar, por cuenta de una demanda que interpuso Chile por presunta alineación irregular de Byron Castillo.

La novela en la que se ha convertido el pleito tiene una difusa opción para los intereses nacionales: que la decisión fuera eliminar los puntos que Ecuador sumó con el discutido jugador durante las Eliminatorias y simplemente asciendan en la tabla de posiciones Perú y Colombia, quinto y sexto clasificados. Claramente no es la intención de Chile, que está exigiendo para sí los puntos, lo que les daría a ellos el cupo al repechaje y no a los colombianos.



Ciertamente es poco probable que ocurra, pero si llegaran a alinearse los astros y la FIFA pusiera, de rebote, a Colombia en el repechaje, una discusión se abre: ¿si Reinaldo Rueda dejó el cargo de seleccionador nacional por no haber logrado un cupo a la Copa Mundo, en caso de que se abra un cupo al repechaje tendrían que reintegrarlo al cargo?



El tema ha sido objeto de muchas especulaciones. Y seguirá siendo así mientras no se conozcan los términos del contrato del DT, que seguirán ocultos por mucho tiempo. La única aproximación a ese tema es la explicación de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF): "no hay un solo peso de indemnización. El señor Reinaldo Rueda se fue en acuerdo con nosotros y eso estaba en el contrato. Su vinculación laboral era por lo que significaba el Mundial, el cual se terminó cuando no superamos la fase de las Eliminatorias", dijo en Caracol Radio en el pasado mes de abril.



Mutuo acuerdo. Esa es la clave: "en derecho las cosas se de deshacen como se hacen, es decir que si el contrato terminó por mutuo acuerdo, que vuelva al Mundial o no pues no cambia la realidad de que el contrato ya terminó. Distinto es si la Federación le dice: terminó su contrato porque no pudo ir al Mundial, ahí la causa de la terminación se extingue y habría que mirarlo", explicó el abogado Andrés Charria.



"Seguramente la iniciativa la toma el técnico, pero no hubo error, ni fuerza, ni dolo al terminar el convenio. Muy desafortunado que Colombia clasificara, que no lo creo, pero se impone el mutuo acuerdo... La FCF pudo decir no cumplió el objetivo y lo despido, pero no lo hizo. Aquí hubo acuerdo y cuando eso pasa no hay nada que hacer", añadió.



Yo creo que Reinaldo Rueda ya terminó su vínculo Si le pagaron o no indemnización no cambia nada, es una decisión de las partes, es la voluntad de ambos. Su continuidad ya no tenía mucho sentido porque no logró el objetivo. Desconozco los términos sobre la terminación del contrato si no lograba la clasificación, legalmente debieron pagarle las prestaciones y algo correspondiente a la liquidación, pero lo que hubo fue un acuerdo", apuntó a su turno Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro.



"Si aparece el partido de repechaje, que lo veo improbable, no se reintegraría porque él hizo un finiquito con la FCF, eso pasó hace más de un mes. ¿Se podría revivir un contrato que está muerto? Creo que no", explicó.



¿Un no rotundo al reintegro?



"Habría que ver el contrato, si dice hasta la clasificación al Mundial.. habría que ver. Si dijera que el contrato era por clasificar al Mundial y no pudo clasificar, no sé si lo pudieran reintegrar -en caso de que a él le interesara- pero sí podría llegar a cobrar una indemnización muy alta. Todo depende de lo que se haya firmado", dijo Charria.



En el remoto caso de que se llegara a un conflicto legal con Rueda, el experto considera que el proceso sería tan largo que habría que valorar su valdría la pena: "podría haber una acción de reintegro pero eso se pude demorar hasta 8 años, solo lo puede fallar un juez, depende de qué decía el contrato y cómo lo terminó exactamente la FCF", explicó.



Para González Puche, no hay mayor discusión: "yo creo que Reinaldo Rueda ya terminó su vínculo, llegó a un acuerdo. La duración del contrato estaba ligada con la posibilidad en las eliminatorias, el tema es si terminó o no la labor, porque el contrato tenía esa condición resolutoria, eso comprometía el proceso", comentó.



Para Charria, incluso en caso de pleito, habría una posibilidad de la FCF parar no verse obligado a ningún reintegro: "Yo, en defensa de la FCF; diría: señor Rueda, Colombia sigue en carrera para el Mundial pero no por usted, no es su Colombia, usted no logró cumplir ese objetivo. Pero en realidad no creo que se llegue a nada de eso".