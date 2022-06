Ex-Selección Colombia hizo guiño a Lorenzo: 'voy a estar disponible'

En una reciente entrevista con Las voces del deporte, de RCN Radio, el exvolante de la Selección Colombia, Abel Aguilar, se refirió a la llegada de Néstor Lorenzo a la tricolor. El bogotano valoró lo hecho por el argentino en la era José Pékerman y vio con buenos ojos que sea él quien asuma las riendas tras la salida de Reinaldo Rueda. Además, aprovechó el momento para ponerse a su disposición.

"No he hablado con nadie al respecto", respondió el exjugador al ser consultado sobre la posibilidad de que integre el cuerpo técnico de Lorenzo, en el que ya se anunció a Luis Amaranto Perea, uno de sus excompañeros, como asistente técnico. "Voy a estar disponible siempre para colaborar en lo que pueda".



Además del guiño al nuevo cuerpo técnico de Selección Colombia, Aguilar valoró lo que podrán aportarle a la tricolor pensando en el reto de volver al Mundial. "Ellos con sus capacidades van a poder devolvernos a los primeros lugares (...) Al conocer la interna de la Selección va a poder aportar bastante, y teniendo cerca a Amaranto va a ser mejor, nos va a aportar muchísimo".



Abel, quien estuvo recientemente en Barranquilla participando de un evento deportivo con el español Carles Puyol, y con otros 'viejos conocidos' en la tricolor, también pidió que ahora todos los colombianos arropen a Néstor Lorenzo y Amaranto Perea, en el nuevo proceso que iniciará la Selección. El equipo nacional viene de sufrir un duro golpe tras el fracaso en la Eliminatoria Sudamericana y han habido duros comentarios por la llegada del argentino.



El exfutbolista que jugó el Mundial de Brasil 2014 y el de Rusia 2018, también dejó muy claro que quiere vivir desde otro ángulo un proceso con Selección Colombia. Como jugador estuvo desde la Sub-20 hasta el pasado mundial, y ahora que se da la llegada de Lorenzo, espera que sus palabras retumben y pueda ser incluido en planes no muy lejanos.