Antes que nada me alegra mucho poder escribir en Futbolred después de varios intentos, gracias por acompañarme en este bonito reto.

Bauticé así esta columna a propósito del 2-2 con Chile porque la Selección Colombia por poco pierde el partido en 5 minutos y lo terminó empatando también en los últimos 5 del complemento. Titular con el tradicional "empate con sabor a victoria" era acorde también, pero nadie me quita de la cabeza que se pudo haber triunfado desde la manera en que se inició y como se veía el panorama antes de jugarlo. Pero bueno, debido a las circunstancias, el punto es bueno por el trámite, por quitarle dos a un rival directo y por sumar 4 en la primera jornada de esta eliminatoria a Catar.



Chile tenía la obligación por su localía y después de perder con Uruguay con sensación de injusticia, se sabía que iba a salir con el cuchillo entre los dientes, pero se vio sorprendida en los primeros minutos por una tricolor con mucho oficio y contundente en la segunda opción que tuvo para irse arriba temprano. Después el local trató de emparejar a punta de cancha y una sola arma definida. El líder de la aventura austral fue Vidal que raspó, provocó y metió como sabe, respaldado por un Sánchez profundo y la flecha punzante que nos sigue haciendo daño siempre, Isla.



El mejor hombre de la cancha, Lerma pudo haber adelantado y casi liquidado con un remate fortísimo que salvó el arquero. Hasta ahí todo controlado, pero llegó la fatalidad. Medina pide cambio por lesión, entra Alzate al medio y Cuadrado pasa al lateral. Después nos remontan con un penal de VAR y un gol con culpas compartidas. Llega la segunda parte y vienen los cambios y solo hasta el minuto 92 se da el empate agónico de Falcao. Ese a grandes rasgos fue el compacto del cotejo. Ahora repasemos conclusiones en contexto claro está por ser primera fecha y en medio de este extraño 2020 para lo que se viene.



No nos podemos quejar, 4 puntos de 6 arrancando es bueno. Le ganamos bien a la que siempre nos enreda y nos sacudimos del paternalismo de la que últimamente nos la tenía dedicada y para ser específicos con lo ocurrido en Santiago, quedan detalles para seguir trabajando en la medida de lo posible a futuro.



Queiroz va encontrando el equipo, los once prácticamente están, lo pendiente es tener mas claras las variantes. Hoy se notaron las ausencias que podían traerse un mejor botín, las evidentes por lesión y por pandemia seguro, pero por ejemplo Rafa Borré esta noche era el cambio por Muriel y tener a Daniel Muñoz habría ayudado bastante también.



Terminamos jugando con tres nueves y tuvimos creando igualmente por momentos un tridente de volantes de marca necesitando atacar con fluidez. Se recupera a Jeison Murillo que precisaba un partido así, y el D.T. se demostró a sí mismo que se puede jugar con laterales.



Las sensaciones son buenas, la ansiedad de verse abajo en el marcador después de 5 minutos fatales mostró una Selección en el segundo tiempo por momentos desordenada pero sólida atrás. Hay que pensar en reducir el margen de error para que no se desnaturalice el plan. Por ahora el B es ir con mas ganas que técnica y se tiene plantel para no ser tan rústicos en emergencia; aspecto para reflexionar.



Salvo Brasil, va a ser todo muy parejo, con rivales que van a tratar de desconectar nuestras pequeñas sociedades y llevarnos al límite. Empezamos bien pero no basta con tener capacidad y una generación potente para dar el tan anhelado salto de calidad.



Al mundial si no ocurre nada extraño vamos a ir, pero hay que llegar con la idea de trascender construyéndose desde ya. Nos vamos a dormir terceros detrás de los dos grandes de la zona y no es un detalle menor así falte mucho camino todavía.