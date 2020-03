Flojo fin de semana para los futbolista de la Selección: solo un gol

Terminó otro fin de semana del 2020, que dejó un flojo balance de los futbolistas de la Selección Colombia a pocos días de la convocatoria de la Selección Colombia para el partido de las Eliminatorias contra Venezuela.



Varias ausencias y poco fútbol se vio este fin de semana, aunque Falcao García se volvió a reportar con gol.

Así les fue a los de la Selección:

ARQUEROS



David Ospina: el partido del Napoli fue aplazado por el coronavirus.



Eder Chaux: no jugó en el empate de América con Once Caldas. El equipo fue alterno.



Aldair Quintana: no jugó en el empate de Nacional con Santa Fe.



DEFENSAS



Santiago Arias: como es costumbre, no tuvo minutos en Atlético de Madrid 2-2 Sevilla.



Stefan Medina: Monterrey empató 2-2 contra San Luís y el colombiano jugó los 90 minutos con los rayados de México.



Dávinson Sánchez: tuvo un buen partido, pero Tottenham empató por 1-1 contra Burnley.



John Lucumí: estuvo los 90 minutos y tuvo un buen partido en el 2-4 de Genk sobre Oostende.



Yerry Mina: estuvo como suplente y su equipo, Everton, fue goleado por 4-0 por Chelsea.



Jeison Murillo: fue titular en el 0-0 del Celta contra Getafe. Empezó a hacer historia por la portería en cero.



William Tesillo: estuvo los 90 minutos en el triunfo de su equipo León 1-4 contra Juárez.



Johan Mojica: estuvo los 90 minutos en el 1-1 contra Albacete.



MEDIOCAMPISTAS



Jefferson Lerma: volvió a tener minutos y jugó 80 minutos en la derrota del Bournemouth contra el Liverpool, por 1-2.



Wilmar Barrios: Zenit juega este lunes contra Ufa.



Matheus Uribe: el volante colombiano fue suplente en el empate por 1-1 contra Rio Ave.



Juan Guillermo Cuadrado: como es costumbre, tuvo un gran partido y estuvo los 90 minutos en el 2-0 de Juventus sobre Inter.



Steven Alzate: no fue convocado en el 0-0 de Brighton contra Wolves.



Yairo Moreno: sigue lesionado.



DELANTEROS



James Rodríguez: fue suplente en el empate del Real Madrid por 1-1 contra Betis.



Alfredo Morelos: jugó 89 minutos en la victoria por 1-0 de Rangers sobre Ross County.



Stiven Mendoza: no fue convocado en el 2-2 de Amiens con Marsella.



Roger Martínez: fue 'perdonado' y volvió a jugar. Entro al 64 en el 3-3 de Pumas contra América.



Luis Díaz: no fue convocado en el empate por 1-1 contra Rio Ave.



Luis Fernando Muriel: Atalanta no jugó por el coronavirus.



Duván Zapata: Atalanta no jugó por el coronavirus.



Falcao García: el 'Tigre' volvió a jugar y volvió a anotar. Fue el más destacado y marcó gol en el 2-2 de Galatasaray.