'Seguimos probando y se va a acabar la Eliminatoria’: Willington Ortiz

La Selección Colombia se vio favorecida este martes por los triunfos de Bolivia (3-0) sobre Uruguay y de Ecuador (0-2 sobre Chile), rivales directos en la clasificación al Mundial de Catar 2022, pero sigue siendo preocupante su anemia de gol.



El combinado que dirige Reinaldo Rueda ha anotado 16 tantos en 14 encuentros. Desde el 9 de septiembre, cuando derrotó 3-1 a Chile, no ha vuelto a celebrar en las redes contrarias, por lo que acumula 470 minutos sin anotar un gol. Y ni siquiera en Barranquilla ha podido encontrar el camino para sacar mayor ventaja y a esta altura del certamen estar más cómodo en el objetivo de conseguir un tiquete directo.



Willington Ortiz, el inolvidable delantero del combinado nacional de hace tres décadas, analizó en FUTBOLRED la falencia más notoria del elenco tricolor.



Acerca de si es falta de confianza a la hora de rematar, expresó: “No sé, pero en cada partido es lo mismo. Necesitamos mayor seguridad, cuando jugamos para defendernos no hay problema, pero cuando hay que jugar para ganar no lo hacemos bien, es difícil”.



Ortiz Palacio agregó que “no sé si el fútbol cambió, porque la gente de la Selección no puede rendir, Creo que Reinaldo se debe decidir por uno de los dos delanteros y que juegue todo el partido, no puede estar metiéndolo medio tiempo para probar, hay que hacer que juegue completo para ver si puede o no; porque es muy complicado que esos atacantes siendo goleadores estén 20, 25 o 45 minutos, así no se gana seguridad”.



Sobre lo que han sido últimamente las variantes que ha realizado Reinaldo Rueda, afirmó que “no le salieron los cambios, no está leyendo bien. Aunque James ya estaba cansado porque no tiene mucho ritmo. El problema es que metió a Valoyes, que se supone que es un jugador de categoría, pero no tiene categoría para jugar, no tienen personalidad, no puede ser que espere al defensa para hacer el remate”.



Recalcó que a muchos jugadores les falta personalidad: “Ese es el fútbol ahora, el que tiene que valorar eso es el cuerpo técnico y determinar cuáles son los jugadores para llamar, porque la gente de afuera cómo hace”.



Faltan dos jornadas como visitante frente a Venezuela y Argentina, y dos como anfitriones en Barranquilla, ante Perú y Bolivia, pero aquí de 21 puntos se han perdido 11, factor que el ‘Viejo Willi’ anota “las clasificaciones se ganan como local, si en casa se hacen los puntos necesarios se mete al Mundial, si no lo hacés acá por fuera es más complicado. ¿Cómo visitantes cuántos hemos ganado?”.



Acerca de no haber aprovechado para sacar ventaja con la mano que dieron rivales como Bolivia y Ecuador, Willington señaló que “Está difícil, lo grave es que no mete un gol para ganar los partidos, porque si metiera un gol un gol uno dice que hay posibilidades; pero no mete un gol ni de visitante ni de local. Nosotros no ganamos, no hacemos un gol, puede que los otros sean malos, pero así es complicado”.



Tampoco cree que haya otras opciones para mejorar el ataque nacional: “No veo a nadie que solucione algo, no hay. Va a terminar la Eliminatoria y todavía estamos probando. No hacemos un gol”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces