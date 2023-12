Gómez y poco más: 1x1 de amistoso Colombia vs Venezuela en EE. UU.

Álvaro Montero-6

​Poco exigido, ejerció como capitán sin contratiempos



Juan David Mosquera-6

En promedio lo hizo bien, de hecho fue de menos a más, rematando bien sobre el final del juego



Andrés Reyes-6

Otro que no tuvo muchas dificultades, pudo apoyar mejor en el juego aéreo ofensivo



Brayan Vera-6

Buena versión como central y conocimiento del lateral izquierdo, lo que le da un plus para futuras convocatorias de cara a la competencia



​Samuel Velásquez-6

El mejor de la zona posterior, sin mucha exigencia en defensa pudo proyectarse con seguridad en ataque



Sebastián Gómez-6

Seguro, ordenado en la salida, preciso en el pase. No parece pesarle la actualidad en Coritiba



Jorman Campuzano-5

Lució menos que Gómez, sin ser del todo malo. Ayudó en lo que pudo contra un rival poco exigente



​Andrés Gómez-7

El que realmente pudo darle problemas a Lorenzo: punzante, ambicioso, la velocidad que mostraba en Millonarios pero con más certeza, mayor experiencia.



David Mackalister Silva-5

No fue tan fluido como se esperaba su estreno en el equipo, no pareció sentirse cómodo

​

Roger Martínez-5

Un par de aproximaciones y no mucho más. Su experiencia se nota, pero no tuvo claridad frente al arco



Ian Poveda-6

Otro que pudo aprovechar la oportunidad, da la sensación de tener más que dar ante un rival más exigente

​

Devan Tanton por Mosquera-6

Minuto 46

Inquieto, menos aplicado que su antecesor pero con despliegue físico

​

Daniel Cataño por Silva-6

Minuto 62

Mejoró de manera notoria el ataque, mejoró la precisión pero no la definición



Henry Mosquera por A. Gómez-5

Minuto 62

Apenas tuvo tiempo de acomodarse, pudo pesar más



Diber Cambindo por Martínez-5

Minuto 79

No cambió de manera radical la finalización, aunque hay que decir que tuvo muy poco tiempo



Daniel Ruiz por Poveda-5

Minuto 79

Arrancó bien, de la mano de su socio Cataño en Millonarios, pero tampoco pudo llegar al gol



Andrés Llinás pro Reyes-6

Minuto 79

Poco exigido, cumplió con lo justo