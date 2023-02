Colombia le dio vida y Uruguay aprovechó: 1x1 de debut en hexagonal

La Selección Colombia mató el el tigre y se espantó con el cuero: logró defenderse contra Uruguay, el equipo más duro del Sudamericano Sub-20, casi de milagro salvaba un punto, pero cuando por fin hacía daño al altura en los talentosos rivales, le regaló un tiro libre que supuso el gol de la derrota. Qué factura tan alta para un equipo que se entregó a fondo, que no ahorró pero al que no le alcanzó para sumar. Así jugó, 1x1, la selección nacional:

Luis Marquines-4

Uruguay lo probó en el primer tiempo pero lo salvaron sus zagueros; en el segundo, con el equipo jugado, se vio más expuesto y regaló el rebote para el gol de la derrota



Edier Ocampo-5

Proyección, lucha, sacrificio pero cometió la falta tonta para el gol que sepultó toda la ilusión y todo el trabajo del equipo contra el más duro rival del hexagonal



Fernando Álvarez-6

Acertó el DT en su elección, un batallador contra los altos y potentes atacantes uruguayos



Kevin Mantilla-6

Sí, fue una derrota, pero sería injusto no calificar por encima del promedio al zaguero que mantuvo viva la ilusión sacando un gol de la raya y despejando cada centro, ganando en cada cierre. Un crack en la defensa.



Andrés Salazar-6

No luce pero cumple, aunque en ataque siempre parece que puede dar una milla más



Juan Castilla-5

Esta vez no fue su partido. En su defensa, le costó tanto como al rival jugar en una altura que le resulta ajena porque en la MLS no le toca. Aún así, le da para sacrificarse y acompañar alguna salida ofensiva.



Gustavo Puerta-5

Es su culpa que la vara esté siempre alta: tuvo mucho trabajo en marca y en eso no tuvo mayores lunares, pero en el ataque le faltó la pausa, el remate de media distancia. el pase certero de otras noches.



Jhon Vélez-6

Es el empleado del mes de casi todos los meses: llega siempre a tiempo, corta, barre, limpia. No le pidan ataque, que eso no es lo suyo.



Alexis Manyoma-6

A todo señor, todo honor: fue muy criticado en el arranque del Sudamericano pero en El Campín se reivindicó: siempre punzante, siempre picante, vivo para atacar y hacer correr al rival hasta agotarlo. Lástima que le faltó una pizca de puntería para el gol... pero al menos esta vez lo intentó.



Óscar Cortés-5

No es que le faltara talento o entrega, es que antes tuvo la visión y la valentía de pegarle siempre a la puerta, trasladar poco y sorprender mucho y esta vez le faltó ese olfato y la precisión de su pase. En su defensa, el DT lo cambió de lugar y lo alejó de Ocampo, su mejor socio



Ricardo Caraballo-4

Otro partido de gris oscuro a negro. Es difícil entender la apuesta de Cárdenas con él y es imposible dejar de sentir que lo está exponiendo. Le rebota la pelota, sus movimientos van en contra de lo que pide la jugada, se ve aislado de su propio equipo. Pero el DT le cree y él le pone entrega... pero a veces no alcanza.

Isaac Zuleta-5

Minuto 52, reemplazó a Caraballo

Poco y nada cambió con él dentro del área rival: el lío del 9 es un problema que lo incluye y que él no resuelve.



​Miguel Monsalve-5

Minuto 63, reemplazó a Vélez

Es verdad que le dio un segundo aire al ataque, pero no hubo un pase limpio o una asociación efectiva para empatar

Jhojan Torres-5

Minuto 74, reemplazó a Castilla

​Otro que llegó para apoyar al ataque y no es que desentone, es que el partido se pierde y él no puede cambiar ese rumbo