Colombia, a cerrar con broche de oro: día, hora y cómo ver vs Senegal

Tal como pasó ante Israel, la Selección Colombia Sub-20 pudo reponerse a un marcador adverso y ante Japón firmó su clasificación a los octavos de final del Mundial en Argentina. Los dirigidos por Héctor Cárdenas buscarán cerrar con broche de oro la fase de grupos y el fin de semana buscarán su tercera victoria. Le espera Senegal.

La tricolor derrotó 2-1 a Israel en su debut, con goles de Óscar Cortés y Gustavo Puerta, y este miércoles superó por el mismo marcador a Japón, con anotaciones de Yaser Asprilla y Tomás Ángel. Seis puntos que la clasifican anticipadamente a la siguiente fase junto a Argentina (Grupo A), Estados Unidos (B) y Nigeria (Grupo C), todas con arranque perfecto.



Ahora, la subcampeona sudamericana se medirá a una Senegal que se aferra al milagro de entrar a octavos. Tendrá que ganar y esperar que Japón no pueda sumar. Un triunfo de Israel por la mínima y una contundente victoria ante Colombia podría meterlos en octavos. De no ser así, Japón e Israel serán los que definan esa segunda plaza del Grupo C.



¿Cuándo será el próximo partido de Colombia Sub-20?



La selección cafetera jugará el próximo sábado 27 de mayo, a las 4:00 pm, frente a Senegal. Este partido de la fecha 3 tendrá transmisión de Caracol y DSports, y podrá seguirlo EN VIVO a través de Futbolred.com