Colombia, con pinta de equipo élite: intensidad y lujo vs Japón, 1x1

La Selección Colombia se probó que puede jugar al ritmo que se impone en el mundo, que no se arruga ante rivales que se caracterizan por su velocidad y que a la hora de ser intenso y voraz tiene materia prima en jugadores jóvenes y con huella europea. A fuerza de exigencia física logró remontarle al mundialista Japón e imponerse por 2-1. Así fue el 1x1 de la vibrante victoria:

Camilo Vargas- 6

No tuvo mayor responsabilidad en el gol y la única ocasión del segundo tiempo la controló de manera brillante.



Daniel Muñoz-5

Tuvo mucho trabajo en defensa en la primera etapa, falló en la marca en el tanto japonés y se proyectó poco en ataque.



Dávinson Sánchez-6

Como si jugara todos los días en su club, fue eficiente en la primera etapa y ayudó a sacar al equipo en un tremendo segundo tiempo de intensidad y vértigo.



Jhon Lucumí-6

Falló en algunos duelos al comienzo pero ganó aplomo y se vio seguro junto a un experimentado como Dávinson.



Deiver Machado-6

Se busca alternativa y él ha dicho presente: veloz, impecable en la salida, se apuntó la asistencia para Durán. Sin embargo, aún le falta apretar un poco en marca.



Kevin Castaño-7

Si alguien se ganó un lugar y reclamó el puesto del recambio generacional de Barrios fue el hombre de Águilas: intenso, preciso en cada cierre, cada duelo, cada pelota que pasa por su sector.



Matheus Uribe-6

Menos lúcido que contra los coreanos pero rendidor y aplomado en su zona, no le quedó grande el brazalete de capitán.



Jorge Arias-7

Proyección, eficiencia por derecha y por izquierda, asociación por encima del interés personal. Si Díaz falta está él. Esa es la realidad.



Jorge Carrascal-7

Destacadísimo, tuvo tres opciones de gol, la más clara del primer tiempo antes del gol y dos de media distancia después, una que pegó en el palo. Siempre activo, siempre sacrificado y oportuno.



Jhon Jader Durán-7

Tremenda manera de responder a la confianza tuvo el juvenil: inteligente para moverse con otro delantero, siempre se ofreció para el pase y definió a lo goleador en la que le quedó para el primer tanto colombiano. Hay recambio, no hay duda.



Rafael Santos Borré-8

La chilena para el triunfo contra los japoneses es premio a su sacrificio, pues en el partido tuvo que retrasarse para abrir espacios. Su intensidad es nobleza pura.



Falcao por Borré-5

Minuto 72

Su regreso hizo que se jugara con tres zagueros y facilitó racción japonesa; no tuvo ocasiones claras y eso que jugó más tiempo que contra Corea.



Valoyes por Arias-5

Minuto 72

No estuvo a la altura de Arias pero vale decir que le faltó tiempo. Poco protagonismo.



Cuesta por Durán-6

Minuto 82

Llegó para el ensayo de los tres centrales y rindió... porque siempre rinde.



Borrero por Carrascal

Minuto 88

Otro que ingresó para ajustar la marca y lo hizo bien. No tuvo tiempo para mostrarse en la salida.