¿Cuándo y cómo ver Colombia vs Eslovaquia EN VIVO por Mundial Sub-20?

La Selección Colombia Sub-20 ya tiene rival, fecha e itinerario confirmado para el siguiente reto en el Mundial Sub-20, en el que ha firmado una primera fase sin tacha.

El equipo tricolor terminó primero en un reñido grupo C, con victorias por 2-1 contra Israel y Japón y empate 1-1 contra Senegal. Eso le permitió enfrentar a uno de los mejores terceros y evitar a favoritos en octavos de final.



Eslovaquia, su oponente, fue tercero del grupo B, detrás de Estados Unidos y Ecuador.



Vale mencionar que los demás duelos de octavos serán: Brasil vs Túnez, Argentina vs Nigeria, Gambia vs Uruguay y Ecuador vs Corea del Sur. Son cinco selecciones suramericanas en esta instancia, un dominio que por primera vez se da en este certamen.



¿Cómo puede apoyar al equipo? Tome nota:



Colombia vs Eslovaquia

Fecha: Miércoles 31 de mayo

Hora: 12:30 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports, Caracol, RCN

Online: Minuto a minuto