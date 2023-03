¿Cómo obró milagro? Así transformó Lorenzo a Selección Colombia: 1x1

La Selección Colombia, como el villano de Batman, fue el Dos Caras: una de impotencia total ante el vértigo de Corea en el inicio y otra de carácter y confianza en el segundo tiempo, muy orientado por el técnico Néstor Lorenzo. Así se recuperó el equipo nacional para pasar del 2-0 al 2-2 final:

Camilo Vargas- 6

Se recuperó de un craso error en el primer tiempo, salvó un tiro libre letal de Son y al final lució seguro.



Daniel Muñoz-7

Sufrió en el arranque por la velocidad coreana y apenas salió una vez, pero en el complemento salió con firmeza y puso el gol de Carrascal en el 2-2.



Carlos Cuesta-6

Pasó del nerviosismo, de estar a punto de conceder un penalti, a verse aplomado y preciso, como es habitual, en la segunda etapa.



Jhon Lucumí-6

Otro que se recuperó en el complemento aunque lució menos que su compañero de zaga.



Johan Mojica-5

Uno de los puntos flacos: muy superado en el primer episodio, lento y con un error que costó el primer gol, pasó en el segundo a tiempo a verse más seguro cuando los coreanos bajaron un cambio. Aportó poco en salida.



Kevin Castaño-6

Pasó del nerviosismo del estreno a verse firme en el segundo tiempo. Para valorar, tiene unas ganas y una personalidad admirables.



Matheus Uribe-7

Confuso, muy superado en el primer tiempo -como todo el equipo- y con amarilla, asumió por fin la tarea de sacar al equipo en el complemento y estuvo en cada acción peligrosa de Colombia.



Diego Valoyes-6

No se sabía si estaba o no en la cancha en el primer tiempo pero en el segundo dijo presente con la asistencia a James y un par de tremendas proyecciones. Justificó la confianza del DT.



James Rodríguez-7

No solo fue el gol sino su capacidad de recuperación: pasó de correr detrás de los coreanos en el inicio a ser el conductor de siempre y el autor del tanto que devolvió a su equipo al partido. El 10 fue la evidencia de la resiliencia.



Jorge Carrascal-7

Otro que corrió mucho y pensó poco en el primer tiempo, pero que ganó movilidad y precisión en el complemento para terminar en el lindo gol del 2-2 final.



Rafael Santos Borré-6

Es difícil siempre para Borré, muy aislado pero volviendo incluso a su campo en el primer episodio, pero más peligroso y con un cabezazo en el travesaño en el segundo tiempo.



Jhon Jader Durán-6

Entró por Borré, minuto 69

Firme, veloz y preciso y bien asociado con sus compañeros. Tuvo una opción de gol.



Jhon Arias-5

Entró por James, minuto 69

Le faltó tiempo para acomodarse mejor por la banda



Falcao -5

Entró por Valoyes, minuto 82

Entró para cerrar pero no tuvo muchas opciones claras



Dylan Borrero-6

Entró por Carrascal, minuto 82

Se integró bien y más rápido que sus compañeros, rápido y punzante