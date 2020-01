Colombia Sub 23 busca su revancha: a vencer o morir frente a Ecuador

La urgencia de un triunfo luego de caer contra Argentina y el hecho de jugar en la ciudad de Armenia frente a Ecuador su segundo partido del torneo, este martes, se convirtieron en el combustible de Colombia, la selección anfitriona. El juego será este martes a las 8:30 p.m., hora de Colombia, en el Preolímpico Sub23 que se disputa en el país. La Tricolor, urgida por una victoria si quiere soñar con clasificar.

El estadio Centenario de Armenia abre las puertas a un partido oficial de una selección colombiana después de 15 años y trae inolvidables recuerdos porque ha sido escenario de grandes gestas.



Allí, la selección sub’20 ganó tres de sus encuentros en el Sudamericano de la categoría en el 2005, del que se proclamó campeona. También obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del mismo año, y en el 2001 goleó por 3-0 a Perú en la Copa América que a la postre ganó.



"Todos somos conscientes y sabemos lo que nos estamos jugando. Estamos conscientes de que no hay margen de error y esperamos que todo nos salga bien. La fortaleza física de Ecuador es muy buena, estos días solo hemos trabajado para mejorar", dijo Iván Angulo sobre su rival.



Ecuador, motivada pese a una baja sensible La 'Tri' prepara su partido frente a Colombia con la mirada puesta en cambiar la floja imagen que dejó en el partido que perdió por 0-3 frente a Chile, aunque no contará en este lance con el delantero Leonardo Campana, quien viajó a Inglaterra para finiquitar su fichaje con el Wolverhampton Wanderers de la Liga Premier.



Sin embargo, el centrocampista Wilter Ayoví, que se puede abrir un hueco en el once por la suspensión por doble amonestación de Jordy Alcívar, pidió a los ecuatorianos que confíen en el equipo. "Yo creo que ellos tienen que confiar en nosotros porque ya les hemos demostrado que sí podemos, ahora no va a ser la excepción", acotó.



Alineación probable:



Colombia: Esteban Ruiz; Ánderson Arroyo, Andrés Reyes, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta, Jaime Alvarado, Iván Angulo, Nicolás Benedetti; Luis Sandoval y Jorge Carrascal.



Seleccionador: Arturo Reyes.