Selección Colombia confirma dos amistosos, en la Costa, contra Perú

La Selección Colombia Sub 23 jugará dos partidos amistosos que servirán de preparación para el Preolímpico 2024, que se celebrará en Venezuela, entre el 20 de enero y el 11 de febrero.





Los compromisos se acordaron en Cartagena y Barranquilla y responden a la necesidad de competencia, después de un tiempo largo sin competencia.



La misión es recuperar confianza tras la sexta posición que ocupó el equipo de Héctor Cárdenas en los Juegos Panamericanos de Santiago, que terminaron con una victoria, un empate (perdió por penaltis) y dos derrotas.



Así se disputarán los compromisos:

Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23

Fecha: 9 de diciembre

Estadio: Jaime Morón León, Cartagena de Indias

Hora: 5:30 p.m.

TV: Por definir



Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23

Fecha: 12 de diciembre

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Hora: Por definir

TV: Por definir