Lorenzo visitó y retó a Colombia Sub-20: 'tiene que ser protagonista'

La Selección Colombia Sub-20 se estrenó en el Mundial de Argentina con un agónico triunfo 2-1, en un partido en el que mostró debilidades pero se repuso a fuerza de talento individual.

El equipo nacional remontó, fue de menos a más en el debut y se esforzó para dar un paso firme en un grupo C con rivales difíciles como Japón y Senegal.



Y para llenarse de motivación, una grata visita en la cena: Néstor Lorenzo, DT del equipo de mayores. “Hay que destacar la reacción que tuvo y que se paró un poco más adelante para el segundo tiempo, salió a presionar más adelante y esto hizo que se volteara el marcador. De pronto en el primer tiempo esa presión no se hizo de la mejor manera y los israelíes jugaron un poco mejor”, le dijo el DT a ESPN.



"Fue un partido difícil, el inicio de una competencia así siempre es complicada porque los equipos todavía no salen con su mejor potencial. El primer tiempo costó mucho, creo que en el segundo Colombia hizo méritos para llevarse el triunfo y bienvenida la victoria en el inicio del Mundial”, añadió.

“Colombia tiene que ser protagonista y tratar de poner condiciones contra cualquier rival”#SportsCenter | Néstor Lorenzo hizo un balance sobre la presentación de la Tricolor frente a Israel en el Mundial Sub 20.



"Colombia tiene que ser protagonista y tratar de poner condiciones contra cualquier rival"

Aunque para muchos no haya todavía un equipo que parezca revelación, a Lorenzo le han gustado varias selecciones: “Todo el Mundial me está sorprendiendo, hay un gran nivel de equipos que a lo mejor uno no tiene tanto en cuenta, Estados Unidos ayer con Ecuador, incluso Uzbekistán ante Argentina le hizo un buen partido. Israel hoy me sorprendió la verdad, en el segundo tiempo se pinchó un poco cuando Colombia puso las condiciones”.

Nuestro Presidente, Ramón Jesurun y el D.T. de la Selección Colombia de Mayores Néstor Lorenzo visitaron a la Selección Sub 20 horas antes del partido de hoy 🆚 🇮🇱 por la Copa Mundial de la FIFA Sub 20.

Lo clave, según Lorenzo, es no mantener una línea en todas las selecciones nacionales que ya ha ido dictando el equipo de mayores: “No he visto como juegan, pero Colombia tiene que ser protagonista y tratar de imponer condiciones contra cualquier rival, eso fue lo que demostró en el Sudamericano y tiene que seguir por esa tónica”.