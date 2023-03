Otra sensible baja en Selección Colombia Sub-20: ¿fue culpa de España?

Héctor Cárdenas sufrió una sensible baja en su convocatoria para la preparación del Mundial Sub-20 de Indonesia, que se adelanta en Bogotá.

El DT había incluido a Cristhian Mosquera, jugador de 18 años y del registro del Valencia de España, como uno de los integrantes de una 'armada extranjera' que debía potenciar al equipo de cara a la Copa Mundo.



Sin embargo, a última hora fue desconvocado y la incertidumbre fue total, pues se trata de un futbolista con gran proyección en una zona donde hay que garantizar pronto recambio.



La situación tiene que ver directamente con España: el futbolista nació en ese país pero, por tener padres colombianos, puede actuar en la selección nacional, lo que justifica su convocatoria. Sin embargo, ya ha hecho carrera en las divisiones inferiores de España y cuenta con 20 partidos disputados, una situación que debe resolverse antes de elegir otro equipo.



En el caso de Mosquera, tras haber sido convocado por España, debía surtir unos trámites administrativos que no alcanzaron a terminarse, por lo cual fue desconvocado.

No significa que en el futuro no pueda estar en el radar, de hecho le da un poco más de tiempo para tomar una decisión trascendental en su carrera: elegir su país de nacimiento o el de ascendencia.



Vale la pena explicar que, amparados por la FIFA, los juveniles pueden cambiar de seleccionado siempre que no haya debutado con el equipo de mayores.