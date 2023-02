¿Jugará Caraballo? Cárdenas y Hurtado respaldan al delantero

Momento decisivo para Colombia en el Sudamericano Sub 20, luego del resultado negativo con Uruguay, que deja con la obligación a la tricolor de sumar de a tres. Con ese panorama, mucho se ha hablado de la formación que pondría Cárdenas en la cancha de El Campín.

La rueda de prensa previa al compromiso estuvo precedida de Freddy Hurtado, asistente técnico de la Selección Colombia Sub 20, refiriéndose al rival, las opciones en ataque y los cuestionamientos que ha recibido con la alineación de Caraballo.



Caso Caraballo: lo vemos bien, estamos esperando que anote, es goleador. Lastimosamente no ha anotado, pero viene haciendo un trabajo importante. Nos ayuda en lo defensivo y con sus movimientos genera espacios. Esperamos que anote. En cuanto a las decisiones con los delanteros, ponemos a los que creemos que están bien y creemos en él, puede tener una buena racha para concretar goles.



Caraballo es un chico que ya lleva bastantes juegos a nivel profesional, tiene proceso de Selección Sub 15 y fue goleador en el último Sudamericano. Como jugador está expuesto para que lo acepten y no. Hay que tener confianza en lo que se hace. Él se entrena bien, simplemente esperemos que se le abra el arco. Los compañeros y el cuerpo técnico lo respaldamos.



Sabremos que en el momento que finalice bien una jugada, tendrá esa confianza. La respuesta del público ha sido excelente.



Alternativa para rotar la zona delantera con Monsalve como falso 9: dentro de las opciones tenemos a Monsalve para ser atacante, hay jugadores que lo pueden hacer y pensaremos en lo mejor que tenemos contra Paraguay.



Tenemos opciones, pondremos lo mejor. Podemos jugar con un falso nueve, hay otros como Zuleta, Hurtado. Luego del entrenamiento analizaremos y ellos ayudarán a cumplir el plan que tenemos. En todos los partidos hemos tenido opciones de gol, necesitamos ser eficaces y ojalá contra Paraguay nos vayamos adelante en el marcador.



Como enfrentar a Paraguay: Vamos a tener un plan que sirva para sumar de a tres. Obviamente los equipos acá vienen pensando en la altura, lo que pueden sufrir. La tenemos a favor y con eso buscaremos nuestras opciones, llegar y anotar para los tres puntos importantísimos.



Los enfrentamos en Odesur, en Chile. Todos los partidos son distintos y los escenarios igual. Buscaremos ejecutarlo de la mejor forma. Simplemente esperamos y queremos que el juego se nos dé.



Titularidad en el arco: tenemos 22 jugadores y todos están, a excepción de Luna. Todos están bien y pueden jugar y entrar. El que entre hará lo mejor posible. Lo ideal es pensar en el conjunto, estamos contentos con el plantel. Cualquiera de los tres porteros lo puede hacer bien.



Cambios o mantener la zona de centrales intacta: confiamos en nuestros centrales, en Mantilla, Pedrozo, Julián, Fernando. Con el que arranque, estaremos tranquilos. Todos tienen buen juego aéreo. Los 21 están habilitados, esperando a Luna.