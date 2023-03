Colombia Sub 20: este jugador declinó su llamado por Héctor Cárdenas

La Selección Colombia Sub 20 prepara todo, para lo que será la participación en el Mundial de la categoría, a disputarse en Indonesia. Antes de la Copa del Mundo, jugará tres amistosos, pactados contra Gales, Suecia y el equipo Sub 21 del Real Murcia.



La convocatoria fue presentada hace algunos días, a la espera de que se fueran sumando, uno a uno, para los trabajos a realizarse en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, para luego partir a territorio europeo.



La FCF dio a conocer la salida de uno de los elegidos por Héctor Cárdenas, se trata del defensor central Christian Andréy Mosquera, nacido en España y de padres colombianos, quien juega para el Valencia de España.



En un comunicado, la entidad emitió la noticia “El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub 20 se permite informar que el jugador Cristhian Andréy Mosquera no participará de la convocatoria dispuesta por el director técnico Héctor Cárdenas, para la gira de partidos que tendrá el equipo nacional en territorio español”.



Además, no especificó si llegaría otro jugador en su lugar “De esta manera los 23 jugadores restantes se irán sumando a la concentración y las jornadas de trabajo, que desde hoy iniciarán en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol".