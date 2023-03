Alexei Rojas, ausente en Selección Colombia Sub 20: este es el motivo

La Selección Colombia Sub 20 presentó su convocatoria, para los duelos amistosos que tendrá como preparación para el Mundial de la categoría. Héctor Cárdenas empieza a analizar las opciones para esta competición.

Varios jugadores repiten convocatoria, respecto a lo que fue el Sudamericano que se disputó en el país, otros, regresan y reciben su primer llamado. Asimismo, hay varias ausencias, por temas logisticos y decisión técnica.



Uno de ellos es Alexei Rojas Fedorushchenko, quien hace parte de las divisiones menores del Arsenal. El guardameta ha realizado todo su proceso en el cuadro ‘Gunner’ siendo llamado, en ocasiones, por el mismo Mikel Arteta para ser parte de los entrenamientos con el primer equipo.



Héctor Cárdenas lo tuvo entre sus elegidos, durante el Sudamericano Sub 20. Pese a no jugar un partido, es parte del proceso del estratega. Rojas fue uno de los ausentes para el ciclo de preparación. Fuentes consultadas por FUTBOLRED, confirmaron que que mismo Arsenal fue quien decidió no facilitar al jugardor, por decisión interna.