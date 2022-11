Los premios para Selección Colombia Sub 17: ¡era cuestión de voluntad!

La Selección Colombia Sub 17 que fue campeona en el Mundial de India llegará este miércoles para recibir un merecido homenaje tras un campeonato impecable, que rompió en dos la historia del fútbol colombiano.

Una manera de hacerles saber ese agradecimiento es acompañarlas este miércoles, a las 10:30 a.m., en el Movistar Arena de Bogotá. Otra es la que han elegido algunas entidades con poder económico para darles lo que se merecen: un premio en metálico por lo que lograron.



El primero que levantó la mano fue el Ministerio de Deporte, en cabeza de María Isabel Urrutia. Antes que la propia Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dejó claro que entregaría un premio cercano a los 18 millones de pesos.



El premio será posible gracias a la Ley 1389 de 2010, que asegura: “se reconocerán y otorgarán incentivos económicos a los deportistas y entrenadores, medallistas en Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos Sordo Olímpicos, eventos del ciclo olímpico y paralímpico y campeonatos mundiales, con cargo al presupuesto del Instituto Colombiano del Deporte”.



Pero no será lo único. Después de ese anuncio, Betplay, la firma patrocinadora del fútbol colombiano, anunció que habrá un segundo premio para las jugadoras, también en efectivo. Se conoció que se entregarán 500 millones de pesos que se repartirán solo entre las futbolistas.



Y el último en anunciar un premio en efectivo fue Bancolombia, otro patrocinador de la FCF que, por iniciativa propia, entregará un premio más este mismo miércoles, cuando lleguen las jugadoras de su periplo.



Es bueno saber que los méritos deportivos valen pro sí mismos y no hay diferencias entre hombre o mujeres, menos aún entre profesionales o amateurs. Es un incentivo para aquel que como ellas soñó ponerse la camiseta de su país y dejar el alma para defenderla. No era tan difícil de entender, después de todo.