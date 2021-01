Falcao, James y su actualidad: ¿nuevos roles en la Colombia de Rueda?

En su primera rueda de prensa. Reinaldo Rueda, nuevo director técnico de la Selección Colombia, despejó varias dudas, empezando por sus capitanes, Falcao y James Rodríguez.

"Sobre Radamel, esperar que tenga pronta recuperación, verlo en competencia y que sea un argumento para estar en Selección", comentó.



"Lo de James es ver quiénes lo acompañan para jugar como en Everton, cómo queremos, que de acuerdo a los partidos, estimularlo y potenciarlo en la selección, no se puede dogmatizar sobre una posición", analizó el DT.



Rueda entiende que el zurdo es un hombre clave y asegura que su papel en el equipo no pasa por una sola función: "De James todos sabemos que tiene una posición natural, pero pasará todo por el bien del colectivo. No lo podemos concebir solamente en esa posición (de 10)".