No solo es España: Colombia jugaría otro amistoso con equipo europeo

La Selección Colombia termina su participación oficial en Eliminatorias contra Paraguay y de ahí en adelante, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá partidos amistosos, pues las clasificatorias al Mundial 2026 volverán hasta septiembre de 2024.

En busca de seguir con ritmo de competencia y sumar unidades de trabajo, la Federación Colombiana de Fútbol ha gestionado enfrentamientos contra Venezuela y México en diciembre de este año, mientras que para 2024 está todo arreglado para jugar con España en el mes de marzo.



Sin embargo, para esa fecha FIFA de marzo no sería solamente España el rival, pues los directivos de la FCF estarían negociando otro amistoso con selección europea.



De acuerdo a información del periodista Carlos Antonio Vélez, la Selección Colombia jugaría contra Rumania o Polonia, aunque no hay sede por definir para este otro duelo.





"Esta acordado, pero no firmado, en Londres contra España y luego ante Polonia o Rumania, por definir. En junio dos amistosos antes de Copa América y esperar hasta septiembre 2024”, mencionó Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.



@FCFSeleccionCol juega hoy y no volverán las eliminatorias hasta dentro de 9 meses. Una calamidad! Mientras tanto dos amistosos con jugadores locales en Diciembre frente a Venezuela y Mexico.. en marzo, esta acordado pero no firmado, en Londres contra España y luego ante Polonia… pic.twitter.com/aRu6sXx3Fp — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 21, 2023



Por ahora, no están los rivales confirmados, pero se espera se haga oficial en los próximos días. Sin embargo, estos duelos con selecciones europeas serían fechas del 21 y 26 de marzo de 2024.