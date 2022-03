Rueda le quitó presión a Díaz: ‘no puede ser el salvador de Colombia’

Luis Díaz es el jugador referente de la Selección Colombia. Su nivel mostrado en Liverpool y la chispa que posee para ser el diferencial, ha llamado la atención de todos, no solo en el Reino Unido, sino en Colombia.



Los británicos están encantados con él, afirmando que era el fichaje esperado, incluso, superando las expectativas. Ahora, en modo tricolor, deberá aportar para remar contra la corriente y lograr el objetivo: Catar 2022.

Su potencial y mejora, en las semanas de entrenamiento que lleva con Klopp en la Premier League, pueden aportar a la tricolor. Reinaldo Rueda confesó la charla que tuvo con él, apuntándole a aprovechar su potencial, sin olvidar que es un colectivo “Ayer me reuní con él. Que asuma que es parte de la Selección, pero no es la solución, no debe cargar con esa mochila, es un referente. Pasa por un gran momento, su paso por Porto y Selección le ha permitido llegar a donde está. La responsabilidad debe ser compartida, somos todos, es una colectividad”.



“Tanto en los clasificatorios y en Copa América, la misma naturalidad. Ha aumentado su libreto, conceptos en las escasas semanas que lleva en Liverpool. Que asuma con toda la naturalidad y que nos brinde esas alegrías” agregó sobre



Hay jugadores que asimilan bien, él, a pesar de crecer y formarse acá, ha tenido dificultades. Los rivales lo referencian muy fuerte, los árbitros no lo protegen en algunas situaciones. Debe saber que hay que compartir con todos, con el entorno, la responsabilidad del ataque, la construcción de ataque y demás. Además de entender que las condiciones de Barranquilla son únicas a las que ellos viven en sus clubes.