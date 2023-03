Vélez destacó a Colombia con Lorenzo: ‘Le creo en la cancha’

Colombia logró un triunfo importante contra Japón, en el cierre de la doble fecha FIFA, mostrando cosas interesantes por el cambio sobre la marcha, ante el condicionante de arrancar perdiendo en ambos amistosos.



Carlos Antonio Vélez ha sido enfático en el tiempo reciente sobre la necesidad de ver una Selección Colombia competitiva, con el objetivo de llegar al Mundial del 2026, poniendo en marcha una nueva generación. En su sección de Antena 2, Palabras Mayores, dio su opinión.



Durante el duelo contra Japón, destacó la labor de la tricolor “Valió la pena la madrugada, con todo y que nos hicieron un gol de entrada. Volvimos a apelar a la épica, no sabemos cuidar el arco en cero. Lo que vi en el segundo tiempo, eso es a lo que aspiro. Perdonen que hable a título personal, es mi análisis”.



Agregó que le gustó el complemento del duelo, con la respuesta de la tricolor “Lo que aspiro en Colombia, a lo que vi en el segundo tiempo. Lorenzo es un reparador, no le creo cuando habla, pero es un hombre limitado en léxico, a veces da mensajes equivocados, de lugar común. Nunca nos contó que James estaba lesionado, no contó la verdad de Quintero”.



Por otra parte, también cuestionó los manejos con los casos Quintero y James, ante el hermetismo que se maneja desde hace tiempo. Asimismo, la desconcentración en el arranque de los compromisos y la toma de decisiones en el inicio del juego.



“Ahí le creo, pero tendrá que buscar fórmulas para no dejarse asaltar. El arco en cero garantiza jugar tranquilo, que se puedan desarrollar lo practicado, desenvolver la idea. Es que jugar con la soga al cuello contra México, Corea, eso demanda un doble esfuerzo en lo físico y mental” agregó.



Concluyó con los elogios a Jorge Carrascal, por su labor en cancha “Como mete gamba Carrascal, es meritorio con la pelota, es de un gran talento. El sacrificio y marca está en todos los duelos, abusa a veces de la pelota. No digo que sea normal, pero es repetido en los jugadores que técnicamente tienen mucha capacidad, que son buenos con la pelota. Tienden a mostrarse”.