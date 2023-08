¿Quién será el portero de la Selección Colombia en Eliminatorias?

La Selección Colombia masculina está próxima a iniciar su participación oficial, en el nuevo ciclo de Néstor Lorenzo. Los ensayos con los amistosos quedaron atrás, donde los resultados solo pasarán a lo anecdótico.



La tricolor sabe que el momento para sacar los resultados llegó, apuntándole a iniciar de la mejor manera el camino al Mundial del 2026. Una de las dudas para el estratega de la Selección será el tema del arco, pues hay opciones, pero también un gran ausente en esta zona.



David Ospina no se ha recuperado a plenitud, luego de romperse un hueso del brazo, en un juego del Al Nassr. Pese a que ya fue hace algunos meses, no le alcanzaría para estar en la doble fecha de Eliminatorias.



Con ese panorama, el llamado a tomar su lugar sería Camilo Vargas, quien sigue siendo figura para el Atlas, iniciando como titular en la Liga de México y la Leagues Cup, donde quedaron eliminados en los penaltis contra New England.



En los procesos de la Selección Colombia, respecto a los porteros, van muy coordinados al momento y sus llamados. Como tercer portero aparece Álvaro Montero, quien en Millonarios ha sido fundamental, respondiendo en los instantes que los azules han fallado en defensa.



En la lista de merecimientos sale Kevin Mier. Durante el primer semestre fue el mejor jugador de Atlético Nacional, responsable de la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores y de la llegada a la final de Liga, pese a perder el título. En contra, tiene que apenas está regresando de una lesión, que lo tuvo fuera de los cuartos de final del certamen internacional.