Oficial: otro desconvocado en Selección Colombia por inoportuna lesión

Siguen conspirando las lesiones contra la planeación de los partidos de Eliminatorias al Mundial 2026.

La Selección Colombia confirmó que pierde a otro de sus efectivos tras la victoria por 2-1 contra Brasil, el pasado jueves.



"El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores se permite comunicar que el jugador Deiver Machado del R. C. Lens, no podrá continuar en la convocatoria debido a molestias físicas que le impiden estar en plenitud de condiciones".



"El departamento médico del equipo nacional, realizó los exámenes pertinentes y esperaron la evolución del estado de salud del jugador, confirmando la lesión sufrida, situación que fue informada al club del deportista", añadió.



El comunicado no dice nada sobre un probable reemplazo: "el entrenador Néstor Lorenzo, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Deiver Machado una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia de Mayores", concluye.

​

Ya en las últimas horas se había reportado la salida de la concentración de Dávinson Sánchez, otro jugador en la defensa que no tiene reemplazo todavía. Se esperan más novedades al respecto.