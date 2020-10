Uno de los nuevos de Selección, en duda para llegar a la convocatoria

Víctor Cantillo fue llamado en las últimas horas para integrar la lista de convocados para la Selección Colombia. El conjunto de la Tricolor lo esperaba para unirse a trabajos, pero ahora está en duda para llegar.



El futbolista que juega en Corinthians de Brasil no ha podido viajar a Colombia y el entrenador del seleccionado nacional confirmó que no llegará este martes; día en el que era esperado.

"Si va a llegar o no por los protocolos de sanidad. El cuerpo médico cree que sí. No va a llegar seguro hoy, como esperábamos. Estamos teniendo problemas con el viaje de Cantillo, pero esperamos resolverlo pronto”, dijo entre lo que se pudo entender de la rueda de prensa.



Así las cosas, la convocatoria de Gabriel Fuentes habría sido principalmente pensando en esta ausencia. Sin embargo, no se ha confirmado aún que quede desafectado de la Tricolor, pero sí podría ser ausencia para el partido contra Venezuela de este viernes 9 de octubre.