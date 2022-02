Juan Cuadrado pasó la página y espera levantarse con la Selección

Página aparte y Colombia deberá empezar a alistar calculadora para ver si le alcanza para clasificar a Catar o al repechaje, jugándose las últimas cartas para poder llegar a fin de año entre las 32 mejores selecciones del mundo. El grupo quedó visiblemente afectado, teniendo en cuenta que no solo fue el duelo contra Argentina, sino todos los compromisos previos, donde el fútbol no apareció.

De a poco, los integrantes de la tricolor van retornando a sus lugares de origen, para continuar con sus respectivas competiciones a nivel de clubes, apuntándole a regresar a la convocatoria para finales de marzo. Pocos son los que se han manifestado, desde la rueda de prensa y en redes sociales.

Más que una autocrítica, es una invitación a seguir creyendo, con la fe de poder buscar una mejora en el camino.



Es el caso de Juan Guillermo Cuadrado, que recientemente publicó unas sentidas palabras, tras terminar la doble fecha de Eliminatorias “Ha sido un camino muy difícil de recorrer, solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos y solo Dios sabe cuánto amamos esta camiseta que representa un país que amo. Pero aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti Señor Jesús porque mi adoración no depende de lo que me des sino de quien tú eres. Mi señor, Mi Salvador”.