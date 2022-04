Candidato a Selección ni lo piensa: 'vivo mi sueño del tercer Mundial'

La Selección Colombia sigue en la búsqueda de un entrenador tras la salida de Reinaldo Rueda, quien no cumplió con la meta de la clasificación al Mundial de Catar.

Y mientras se disparan nombres desde distintos medios, uno de los posibles candidatos pide que no lo distraigan de su presente.



“En este momento ni siquiera pienso en lo que me produce. Sinceramente estoy pensando exclusivamente en lo que es Costa Rica. Estoy pensando en mi sueño de estar en mi tercer Mundial porque me han apoyado en las malas y quiero vivir las buenas. Por ahora no puedo distraerme", dijo Luis Fernando Suárez en charla con Red + Noticias.



El entrenador antioqueño, quien disputara el 14 de junio el repechaje contra Nueva Zelanda cree que desde donde está ahora, también representa a su país.



“Siempre siento eso, lo hago y lo digo en cualquier competencia. Yo sé de qué nacionalidad vengo y me da mucho orgullo representar al país cada vez que estoy afuera, no solo en un Mundial", concluyó.