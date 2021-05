Así prepara Rueda a Colombia: jugadores, logística en Perú y más

No tiene opción de trabajar con ellos, no ha podido verlos ni una vez, no tiene si quiera un calendario fijo, todo por cuenta de la pandemia. Pero no significa que no haya trabajado con disciplina para el momento de su re estreno al frente de la Selección Colombia de mayores.

Reinaldo Rueda no descansó en estos meses y en su agenda ya tiene adelantados varios pasos, el más importante, sin duda, la elección de los jugadores que enfrentarán la Eliminatoria a Catar 2022 y la Copa América en Argentina y Colombia, por ahora.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó, en un comunicado, que en definitiva el partido del próximo 3 de junio, contra Perú, será en Lima y no en una posible sede neutral, como se rumoró.



"En cuanto a aspectos logísticos, el preparador físico, Carlos Velasco, y el director de Selecciones, Iván Novella, estuvieron en Lima realizando la inspección de hoteles, estadio, campos de entrenamiento y gimnasios, planificación de desplazamientos, prácticas y logística, teniendo en cuenta que nuestro equipo viajará a la capital de Perú para enfrentar por la séptima fecha de las clasificatorias a la selección de ese país", dice el texto.



Respecto del trabajo del DT, quien este miércoles publicaría su primera convocatoria para competencias oficiales, la FCF dijo: "el entrenador Reinaldo Rueda y su equipo técnico llevan varios meses en el seguimiento y análisis permanente de los posibles convocados a la Selección Colombia, así como de los jugadores que actúan en las selecciones rivales. Durante febrero, marzo y abril estuvieron enfocados en el estudio de los futbolistas que podrían haber sido llamados por Brasil y Paraguay. Sin embargo, con el ajuste en el calendario por parte de la CONMEBOL, esto los llevó a dirigir su análisis a los nuevos rivales y hacer observación y revisión de los futbolistas que podrían ser convocados por las selecciones de Perú y Argentina".



Y es que, por decisiones ajenas a su manejo, Rueda y su equipo han tenido que ir modificando y ajustando los proyectos, lo cual podría tener que seguir haciéndose debido a la incertidumbre que hay por la pandemia, pero también por los problemas de orden público que persisten en el país. Vale recordar que el 8 de junio vendrá Argentina, con Messi a la cabeza, a jugar en Barranquilla por las Eliminatorias.



Según el comunicado oficial, en el radar de Rueda hay jugadores de todas las latitudes, y no sería descartable la presencia de un Juan Fernando Quintero o un Gustavo Cuéllar, aunque estén en ligas lejanas, o inclusive de Falcao, a pesar de los problemas físicos: "en cuanto al seguimiento de los jugadores colombianos, el D.T. Rueda y sus colaboradores están analizando semanalmente compromisos de más 15 ligas del mundo, entre las que se encuentran España, Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal, Turquía, Brasil, Holanda, Bélgica, Arabia Saudita, Rusia, Escocia, China, Argentina, México, Colombia, con lo cual aseguran que los posibles convocados están siendo evaluados y monitoreados en sus rendimientos individuales".



El comunicado explica en detalle lo que ha hecho el cuerpo técnico mes a mes: "en marzo, el cuerpo técnico trabajó con 181 partidos de dichas ligas, en abril superaron el número llegando a 214 compromisos y en lo corrido de mayo ya acumulan 110 juegos evaluados y analizados. Cabe aclarar, que el cuerpo técnico no ha podido realizar estos seguimientos de manera presencial, debido a las restricciones que existen en los diferentes países por el Covid-19".



Se espera que este miércoles el resultado de todos esos análisis de luces sobre los jugadores que disputarán los duelos contra Perú y Argentina por las Eliminatorias, y la Copa América 2021.