¡Atento Queiroz! El fin de semana para los jugadores de la Selección

Los jugadores de la Selección Colombia tendrán un fin de semana lleno de actividad en la grandes ligas del mundo, lo que permitirá que el entrenador Carlos Queiroz pueda seguir haciendo su balance para ir confeccionando la próxima convocatoria.



En el caso de los jugadores que militan en Inglaterra, habrán algunos como Yerry Mina, que no tendrá actividad, pues su equipos ya fue eliminado de la FA Cup.

Sábado 25 de enero



Dávinson Sánchez

Southampton vs. Tottenham

10:00 a.m.

FA Cup



William Tesillo y Yairo Moreno

León vs. Pachuca

10:00 p.m.

Liga MX



Duván Zapata y Luis Muriel

Torino vs. Atalanta

​2:45 p.m.

Serie A

Domingo 26 de enero

Jeison Murillo

Celta de Vigo vs. Éibar

8:00 a.m.

Liga de España



Santiago Arias

Atlético de Madrid vs. Leganés

6:00 a.m.

Liga de España



Juan Guillermo Cuadrado

Napoli vs. Juventus

2:45 p.m.

Serie A



Johan Mojica

Girona vs. Oviedo

​2:30 p.m.

Segunda división de España



David Ospina

Napoli vs. Juventus

2:45 p.m.

Serie A



Radamel Falcao

Konyaspor vs. Galatasaray

11:00 a.m.

Liga de Turquia



Stefan Medina

Puma vs. Monterrey

1:00 p.m.

Liga MX

Lunes 27 de enero

Jefferson Lerma

Bournemouth vs. Arsenal

15:00 p.m.

FA Cup