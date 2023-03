Baja de última hora en Selección Colombia: llegó con problema físico

Y resulta que sí, que viajó con problemas físicos y que no jugó con su club el fin de semana debido a eso. Ahora se confirma que tampoco estará disponible este viernes.

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, confirmó este jueves que Juan Fernando Quintero tiene una novedad médica que le impidió entrenarse con normalidad antes del duelo amistoso (viernes 24, 6:00 a.m. hora colombiana) contra Corea del Sur.



"Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la Selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona. Se está trabajando sobre eso”, detalló el DT,



De esta manera quedan despejadas las dudas de los seguidores del Junior de Barranquilla, molestos por la ausencia de su hombre más desequilibrante en el 1-1 contra Santa Fe: en efecto no estaba disponible y por eso, entre otras cosas, Hernán 'Bolillo' Gómez no lo utilizó y autorizó su viaje.

​

“El cuerpo médico está evaluando hacerle otro estudio más específico. Está en evolución y tratando de mitigar el dolor en la pantorrilla, pero todo fue producto de un golpe. El estudio que mandaron de Junior no diagnosticaba ninguna lesión”, concluyó Lorenzo.

​

La baja se suma a las de Jefferson Lerma y Johan Carbonero, ambos por lesión.