‘Con las condiciones que tiene James, no aguanta’: Willington Ortiz

Considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de todos los tiempos, que por cosas del destino y la poca globalización del momento en que estuvo activo no pudo ir al exterior, a pesar de haberse retirado hace 33 años, Willington Ortiz se mantiene atento a lo que ocurre tanto en las competencias que tienen que ver con los clubes nuestros como con la actualidad de la Selección.



Dejando a flote su amabilidad, ‘el Viejo Willi’ atendió a FUTBOLRED para referirse a la polémica que ha suscitado la exclusión de James Rodríguez del combinado nacional que enfrentará a Perú y Ecuador en las dos próximas jornadas de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Para el tumaqueño, es normal que el volante del Everton haya tenido esa reacción, aunque le da la razón al seleccionador tricolor: “Claro que él se toca porque todo jugador, aunque esté enfermo, quiere lo llamen, pero creo que Reinaldo para tomar la decisión debió tener un parte médico, y se ampara en ese diagnóstico. Si James no va a estar bien para los dos partidos o para los dos torneos, incluida la Copa América, para que lo va a llamar, si no lo va a utilizar y va a ser es una presión teniéndolo allí en la concentración. Creo que Reinaldo hace bien porque si no lo va a utilizar para qué lo llama”.



De la misma forma, está con quienes creen que el nivel del mediocampista criollo avala la determinación de dejarlo por fuera en esta convocatoria, en la que se deben hacer mínimo 4 puntos para recuperar la confianza en el grupo y enderezar el camino a Catar: “Con esas condiciones que tiene James ahora no aguanta, el problema es que a nosotros los jugadores de fútbol el ego no nos hace entender que a veces la gente anda bien o mal, o se lesiona y no puede, el ego no nos hace entender esa parte”.



Ortiz Palacio agregó que “Reinaldo tiene que ampararse en los reportes médicos que le entregan, que no le dan el tiempo, no va a tener a una persona que esté media por otro que esté entero. Como es entrenador colombiano a él si se le viene con todo, en vez de aceptar que es así, ‘no estoy bien, cuando me ponga bien le cuento y me revisan, y si puedo aportar lo hago’”.



Acerca del reemplazo ideal para el volante cucuteño, señaló que “para mí hay dos: (Edwin) Cardona y ‘Chicho’ (Arango), son dos jugadores que están bien, ‘Chicho’ lleva una buena temporada, me gustan esos dos, aunque también están (Jáminton) Campaz y el ‘Rifle’ (Andrade), aunque el de Millonarios anda mejor que ellos”.



Willington prefirió no ahondar en recomendaciones de la forma en que debe jugarse ante Perú, ya que “Reinaldo sabe, él conoce, tiene que salir a apretarlos allá para que no jueguen, hacerles un gol y luego contragolpearlo”.



Al mismo tiempo, sostuvo que Duván Zapata y Luis Fernando Muriel deben ser los titulares en el ataque, “esos son los que andan mejor y meten, por qué los vamos a desperdiciar, los que andan derecho y son goleadores, ellos están funcionando bien en Italia y hay que meterlos por lo menos para que asusten a los defensas contrarios”.



Para finalizar, se refirió a la ausencia de Alfredo Morelos por dar positivo para coronavirus, señaló que “no hay problema, puede irse a su casa a recuperarse y volver a entrenar cuando esté bien, delanteros es lo que hay”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces