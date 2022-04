Mejía no se ilusiona con DT de Colombia: 'covid dirigencial sigue ahí'

Reinaldo Rueda dejó de ser entrenador de la Selección Colombia de mayores en las últimas horas y de inmediato se dispararon los nombres, unos posibles y otros no tanto, para reemplazarlo.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, se apresuró a descartar a Gareca y Alfaro y dijo que solo hoy empezaría la tarea de encontrar un reemplazo.



Sin embargo, para el analista Iván Mejía no habría mayor diferencia entre un nombre y otro, pues la cabeza sigue siendo la misma y, en consecuencia, el cambio necesario no se ve probable.

​

​"Sin planificación y sin trabajo de campo es imposible triunfar. Salió Rueda, la víctima de turno, ya llegará otro pero el COVID dirigencial sigue ahí. No hay relevos , el presente es malísimo y el futuro es incierto porque sin sembrar no hay cosecha", escribió en sus redes sociales.

Sin planificación y sin trabajo de campo es imposible triunfar. Salió Rueda, la víctima de turno, ya llegará otro pero el COVID dirigencial sigue ahí. No hay relevos , el presente es malísimo y el futuro es incierto porque sin sembrar no hay cosecha. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) April 19, 2022

Sobre candidatos como Marcelo Bielsa, simplemente señaló: "Saben cuánto dura Bielsa con don Ramón y su carnal Alvarito? Si, un Dorito!!