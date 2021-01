Aunque chilenos le piden que siga, Rueda da otro paso hacia Colombia

El futuro de Reinaldo Rueda, en definitiva, no está en Chile.

Y no es falta de respaldo, al menos no de parte de sus dirigidos, quienes hasta último momento le habrían pedido que se quedara y resolvieran juntos el complejo camino hacia Qatar 2022. Es que desde la asociación chilena de fútbol (ANFP) ya se habría dado luz verde a su salida y su casi segura firma con la Selección Colombia.



Según el diario Marca en Colombia, "en las próximas horas la ANFP hará oficial su desvinculación, se ultimarán detalles y el vallecaucano firmará su contrato para enderezar la nave rumbo a Qatar 2022".



¿Acaso ya no se había ido Rueda de Chile? De hecho no. Estaba pendiente de resolver un tema económico, relacionado con los ajustes salariales que hizo para dar una mano en la pandemia y con el salario de diciembre, que estaba pendiente pues los directivos aseguraban que no debía pagarse debido a que estuvo más concentrado en su negociación con Colombia.

Si la versión es cierta, esas diferencias estarían superadas y finalmente el esperado anuncio de su regreso como entrenador de la Selección Colombia sería cosa de días o incluso horas.



Entre tanto, el medio AS Chile aseguraba este viernes que varios referentes de la Selección de Chile le habían pedido a Rueda que no se fuera. "El "quédese, profe" o "aguante un tiempo, profesor", han sido habituales en las charlas que tanto Rueda como su cuerpo técnico han tenido con los seleccionados", aseguró la fuente.



"El propio estratega y su círculo han manifestado que les encantaría seguir en Chile, pero entienden que Milad prefiere otro tipo de técnico y si la salida no se da ahora, seguramente se dará posterior a la fecha doble con Paraguay y Ecuador, que es el "ultimátum" que le dieron", añadió.