Él no genera polémica en Selección Colombia: vive estreno de ensueño

Mientras los focos apuntan a Juan Fernando Quintero y la lesión que lo sacó de la concentración de Selección Colombia, otros, más discretos, siguen soñando despiertos al lado de sus ídolos y entendiendo la gran oportunidad que les da la vida.

Es el caso de Kevin Castaño, una de las apuestas de Néstor Lorenzo en la última convocatoria y quien cumplió con ventaja en la primera prueba, durante el empate 2-2 contra Corea del Sur. Tras un primer tiempo gris, como el de todo el equipo, fue el eje de la marca en el medio campo y sin duda ha puesto a pensar al DT con la opción del recambio en un puesto que necesita alternativas.



"Fue un partido muy complicado. Supimos remontar. Las cosas han salido bien. El grupo me ha tratado muy bien. Estoy muy contento por esta gran experiencia", contó el jugador de Águilas Doradas.



¿Qué le dijo el jefe tras su primer partido? "Me dijo que estuve bien en el primer tiempo. Entramos un poco desconcentrados por temas logísticos. Incluso llegamos muy tarde al parte. Fueron cosas más externas. En el segundo tiempo fue un partido más dinámico. El profe me pidió que nos respaldáramos entre los dos volantes de marca. En el segundo gol recuperé la pelota del gol. El entrenador me dijo que estuviera tranquilo, que la confianza siempre va a estar puesta y eso es muy importante", dijo en rueda de prensa.



La experiencia de convivir con los que admira no tiene precio: "¿Cómo es llegar a la Selección?: Es más que un sueño. Estoy aquí y es realidad. Me han tratado y me recibieron muy bien James, Falcao, Quintero... Antes del partido hablé con muchos de ellos. Me dieron la confianza y me dijeron que soy uno más del grupo y me apoyaron al máximo".



¿Y ahora, qué sigue, la Copa Mundo? "Siempre he soñado con eso. Tengo ese proyecto como jugador. Llegar a la Selección Colombia es lo más grande que uno tiene como deportista. ¿Cómo no voy a soñar con eso? Eso es lo más grande que podría vivir en mi carrera", explicó.