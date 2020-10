La gran crítica a Carlos Queiroz luego de la convocatoria de Selección

Finalmente, la FCF y Carlos Queiroz no dieron más espera y publicaron, por fin, el listado completo de la Selección Colombia y los jugadores que estarán en los partidos de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Sin embargo, ya hay varias críticas por la convocatoria de 24 futbolistas.



La principal razón del tema es el arco. Queiroz decidió convocar a cuatro porteros para los dos partidos –Venezuela y Chile–, aspecto que los aficionados de la Tricolor no pasaron por alto.

Seguidores de la Selección no estuvieron de acuerdo con la convocatoria de cuatro arqueros. No, principalmente, por su nivel sino por el cupo que se usa y que no se usaría en solamente dos partidos. David Ospina, Aldair Quintana, Alvaro Montero y Camilo Vargas fueron los llamados.



Sin embargo, hubo algunos futbolistas que su nombre se volvió tendencia en redes sociales por estar en la lista y sí ocupar la cuarta plaza de un portero. Rafael Santos Borré, Edwin Cardona, Roger Martínez, Juan Fernando Quintero (sin minutos), entre otros.



La costumbre es vieja y es decisión del portugués, quien ha preferido llevar generalmente a sus convocatorias a cuatro guardametas. Camilo Vargas incluso es la gran sorpresa de la lista.