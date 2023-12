Así sea un amistoso: 'es un sueño estar aquí, con estos jugadores'

El sueño de la Selección Colombia no conoce de rangos, de amistoso o partidos por puntos es un premio en sí mismo, no importa cuándo llegue.

Así lo vive Brayan Vera, de Real Salt Lake, y uno de los convocados por Néstor Lorenzo para los partidos amistosos del próximo 10 diciembre, contra Venezuela, y el 16, contra México.



"Entrenar y prepararnos bien para estos partidos. Este año ha sido uno de los mejores que h tenido. Si en el momento puedo puedo macar un gol será lo más lindo", afirmó en Bogotá, donde tendrá unos días de adaptación a sus nuevos compañeros.



A Lorenzo no lo pudo ver, lo hará directamente en Estados Unidos, así que no sabe bien cuál será su posición con él en el campo: "No hablé con él todavía, esperando qué decide, me he sentido bien de lateral y central".



La misión ahora es clara: "Es un sueño estar aquí, con todos estos jugadores, aprender de cada uno de ellos.

El invicto es muy importante, vamos con la mentalidad de ganar sin importar si es amistoso", explicó.



Desde la MLS, donde ha cumplido buenas campañas, aprovecha su vitrina: "cada uno hizo buena temporada, meremos la oportunidad. La MLS es más intensa, el fútbol colombiano es más pausado. Acá es más técnico y allá mucho más físico", detalló.



Por ahora, mientras le asignan tareas, lo que queda es disfrutar: "Vengo con mentalidad positiva de ayudar a Selección, no tengo que demostrar nada porque saben l que puedo hacer, pero es demostrarme a mí cómo puedo mejorar", concluyó.