Polémico dato estadístico: 'hace tres años James no pesa en Selección'

Las lesiones, las ausencias que se han vuelto frecuentes y las dudas han hecho que muchos cuestionen la influencia de James Rodríguez en la Selección Colombia.

Y a esa percepción se ha sumado el estadígrafo Luis Arturo Henao, con un dato que es tan contundente como preocupante.



En sus redes sociales, el experto escribió: "3 años no pesa en la Selección Colombia, su último buen año fue 2017. (en últimos 20 juegos con solo marco 2 goles, 2018 USA y Ecu 2021 )".



La crítica apunta al zurdo como anotador de los goles y no a su influencia como generador de juego, donde sus registros sin duda son mejores.



"Fue el goleador de Pekerman ( 2012-18 )22 goles y es el 3 goleador @FCFSeleccionCol tras Falcao e Iguarán", insiste el estadígrafo, aludiendo al rol que desempeñó el creativo cuando, efectivamente, fue más determinante, no solo en las clasificaciones a los mundiales sino en su potencia de frente al arco rival.



Los números prometen una agria polémica, ahora que ha sufrido una nueva baja en Everton y que preocupa su situación física, aunque por fortuna todavía faltan 5 semanas para el siguiente compromiso de la Selección Colombia en las eliminatorias a Catar 2022, contra Brasil en Barranquilla (26 de marzo) y Paraguay en Asunción (30).



La preocupación aumenta al recordar todo lo que ocurrió en las últimas derrotas contra Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1), cuando no solo no pudo ayudar al equipo a recuperarse sino que, según los rumores, habría tenido enfrentamientos con compañeros en el camerino, lo que fue desmentido por él y por la Selección Colombia en sendos comunicados.



En medio de ese clima se conoce este dato estadístico, que sin duda no suma optimismo respecto a lo que viene para el equipo de Reinaldo Rueda.