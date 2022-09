Colombia Femenina continúa su preparación para enfrentar a Costa Rica

Este miércoles la Selección Colombia Femenina completó otra jornada de trabajo, pensando en la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y la doble confrontación amistosa contra Costa Rica en la ciudad de Cali, el sábado a puerta cerrada y el martes abierto al público.

Precisamente en horas de la mañana, el equipo entrenó en el campo de entrenamiento de Fútbol Paz, hacia las afueras del sur de la capital vallecaucana, donde se unió la mediocampista María Camila Reyes, reemplazando a Jessica Caro. En el entrenamiento hicieron énfasis en los trabajos técnico-tácticos.



En atención a los medios de comunicación en la tarde, estuvieron la volante ofensiva Manuela Pavi y la defensora central Daniela Arias. La jugadora del Cali fue la primera en comparecer y se vio muy contenta por volver después de la lesión.



“Estoy muy feliz de estar representando a mi país, la lesión si fue algo muy duro para mí, pero estamos aquí de nuevo y más fuerte. Lo que más me ayudó fue la motivación, siempre tuve a mi fisio ayudándome, dándome ánimos con las compañeras y la familia; eso me hizo salir adelante y seguir con esto que es lo que me gusta hacer”.



Habló de cómo llega en los físico y el trabajo estos días: “todo muy bien, estoy mejorando ciertas cosas, pero con la ayuda de Dios volveré más fuerte y dándola toda por mi país. Hemos hecho muchas cosas de presión y quitada de balón, pero estamos trabajando duro para el rival con el que nos vamos a enfrentar este amistoso”.



Luego Arias, quien a propósito está celebrando su cumpleaños, se vio muy animada por celebrarlo en la concentración: “contenta y feliz de recibirlo acá en Colombia y Cali, que siempre nos recibe con mucho cariño y han sido fundamental en todo este camino de selección”.



Resaltó las nueva metas que tienen: “nos seguimos preparando, el objetivo está claro, tenemos mundial y olímpicos, por eso siento que no nos podemos dormir. El objetivo está y qué mejor que seguir teniendo partidos amistosos, la continuidad con la selección, no podemos perder la base que tenemos y la esencia”.



Resaltó al rival: “Costa Rica es un rival que sabe con el balón, un rival que es muy aguerrido. Estos días hemos trabajado la presión alta, desde ya estamos enfocadas, pero sabemos que es un partido bueno, sabroso. El fútbol femenino ha ido evolucionando y sé que nos vamos a encontrar un equipo muy diferente al de los Panamericanos”.



Dio su balance sobre lo que fue la Copa y las nuevas convocadas: “un mes prácticamente y volver a selección es muy bonito, demasiada alegría, volver a encontrarnos después de la final de la Copa América, donde uno hace como la retroalimentación, volver hablar del tema. Es lindo, la selección es de momentos y hay que aprovecharlos, ese es el papel del profe y es darle la oportunidad a otras jugadoras de que se prueben y todo es incierto; clasificamos, pero aún no sabemos quiénes van a ir “.



Le envió un mensaje a su compañera Jessica Caro: “Jessica es muy resiliente. Fui una de las últimas que me uní a la concentración y no alcance a verla. El mensaje es que demasiada fuerza, yo internamente le mandé un mensaje, ella sabe de corazón la estamos apoyando y que prácticamente vamos a estar ahí día a día”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15