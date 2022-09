¡Prueba de fuego para Selección Colombia Femenina! Se vienen amistosos

Para Carlos Paniagua y el grupo de jugadoras convocadas, lo más importante en estos momentos es sumar partidos de preparación con el fin de llegar con buen rendimiento al Mundial de la categoría que está a la vuelta de la esquina a disputarse en la India en el mes de octubre.

El combinado nacional disputó un torneo en México en donde enfrentó a las anfitrionas, Canadá y Chile disputado en León, Guanajuato. Lograron quedarse con la cima y con el campeonato amistoso que sirvió como preparación. En busca de llegar con el mejor fogueo para la cita mundialista, las dirigidas por Carlos Paniagua volverán a enfrentar a las australes.



Antes de que inicie el Mundial en India, la Selección Colombia Femenina Sub-17 confirmó que jugarán dos amistosos contra una vieja conocida como lo es Chile. El 25 y 28 de septiembre se verán las caras en Antofagasta y Tocopilla. A la semana y media empezará el camino por el certamen mundialista donde tendrán que medirse a España, China y México.



Amistoso de Colombia sub 17:



Chile vs. Colombia

Fecha: Domingo 25 de septiembre de 2022

Ciudad: Antofagasta, Chile



Chile vs. Colombia

Fecha: Miércoles 28 de septiembre de 2022

Ciudad: Tocopilla, Chile