¿Cuándo y contra quién juega la Selección Colombia en Mundial Sub 17?

La Selección Colombia Femenina Sub 17 aseguró, tras la victoria 2-1 contra México, un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundo que se disputa en India.

Los goles de Linda Caicedo y Juana Ortegón permitieron cumplir la primera meta, una clasificación inédita a la segunda fase de este Mundial, y aunque ahora es momento de celebrar y después de descansar, hay que mirar al calendario para saber qué viene.



Colombia avanzó como primera del grupo C, seguida por España. Los dos equipos sumaron 6 unidades pero la tricolor tuvo mejor diferencia de gol (+2).



¿Qué viene ahora? Esperar. La siguiente salida será el próximo sábado, 22 de octubre.



¿Cuál es el siguiente oponente? Eso es lo que está por decidirse. A segunda hora de este martes se decide el rival en dos cruces importantes: Francia vs Japón y Tanzania vs Canadá. Salvo las canadienses, cualquiera de las otras tres selecciones puede ser el rival en cuartos.



Noticia en desarrollo...