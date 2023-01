Selección femenina con miras al Mundial: jugará torneo internacional

La Selección Colombia femenina de mayores tendrá como reto principal el Mundial que se jugará en Australia y Nueva Zelanda a mitad del año 2023 y buscando llegar con una idea de juego sólida a la máxima competencia internacional, las dirigidas por Nelson Abadía se van a codear con selecciones importantes de Centroamérica.



El seleccionado de las superpoderosas jugará un cuadrangular amistoso W Revelations Cup 2023, donde enfrentará a Costa Rica, Nigeria y México en territorio mexicano del 15 al 21 de febrero.



En un total de tres partidos, el técnico Nelson Abadía tendrá la oportunidad de probar jugadoras y ver quiénes pueden ser opción para ir a la cita orbital en la que las colombianas jugarán contra Alemania, Marruecos y Corea del Sur.



De igual manera, de cara a sus próximos compromisos de preparación, Nelson Abadía adelanta un microciclo en Bogotá con un grupo de jugadoras y con ellas trabajará hasta el 31 de enero.



La Selección Colombia Femenina de Mayores participará en la W Revelations Cup 2023



🔗 https://t.co/V1t4wX2f9N #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/19Pt8iuVJ7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 25, 2023

Estos serán los partidos de Colombia en W Revelations Cup 2023

​

Colombia vs Costa Rica

Día: 15 de febrero

Hora: 1:00 p.m.



Colombia vs Nigeria

Día: 18 de febrero

Hora: 1:00 p.m.



Colombia vs México

Día: 21 de febrero

Hora: 8:00 p.m.