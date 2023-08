Selección femenina tendrá dos amistosos con potencia mundialista

Luego de una histórica participación en el Mundial femenino, la Selección Colombia entró en modo descanso y varias de sus jugadoras se unieron a sus respectivos clubes para empezar con las pretemporadas de cara a los campeonatos nacionales e internacionales.





Pese a que la Selección Colombia femenina no tendrá más competencia en ningún torneo oficial, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó dos amistosos internacionales para el seleccionado dirigido por Nelson Abadía como preparación a los Juegos Olímpicos París 2024.



En el mes de octubre, la Selección Colombia femenina se enfrentará a Estados Unidos, país que también estuvo jugando en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, logrando llegar hasta los octavos de final del certamen tras quedar eliminadas a manos de Suecia.



El próximo 26 y 29 de octubre quedó programado el duelo contra las cuatro veces campeonas del mundo en territorio estadounidense. El primero será en la ciudad de Sandy, Utah y el segundo en San Diego, California.



La Selección Colombia Femenina de Mayores tendrá 2 amistosos en octubre de cara a su preparación para los Juegos Olímpicos París 2024 🇫🇷



🔗 https://t.co/mlEcU59cXW#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/ScDY8rmPbI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 28, 2023



​Prográmese para volver a ver a la Selección Colombia femenina:



26 de octubre



Estados Unidos vs Colombia

Estadio: America First Field

Hora: 7:07 p.m.

Ciudad: Sandy, Utah



29 de octubre



Estados Unidos vs Colombia

Estadio: Snapdragon Stadium

Hora: 2:37 p.m.

Ciudad: San Diego, California