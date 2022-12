En Barranquilla se queda: Lorenzo y su propósito en Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartió una entrevista que le hizo al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, una charla llena de buenas intenciones y en la que la gran novedad, que tampoco es que se haya dicho por primera vez, es que Barranquilla no se discute como sede para las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Balance de 2022



“Trabajando en lo que nos gusta, el balance muy positivo. Más allá de los resultados, no me refiero a eso. Es el inicio de un proceso en donde siento que los jugadores están convencidos de la idea que les estamos proponiendo, el armado de un equipo fuerte, de la idea que les estamos proponiendo. Un grupo competitivo que va a disputar los compromisos que vienen y que en 2023 van a ser muy importantes”.



Aprendizajes



“Uno desde adentro empieza a conocer muchas cosas y hay cosas que desconocía y que vamos a ir trabajando. Los cambios para ser permanente tienen que ser pequeños, ir logrando objetivos. Esos cambios no se consolidan si no hay convicción y trabajo. Día a día pensamos en como consolidar lo que queremos cambiar para bien”



“Los jugadores jóvenes y con mucha capacidad, lo que nos da esperanza, así como el compromiso de los grandes. A pesar de conocerlos había que estar en situación y ninguno dudó en venir en vacaciones para jugar con Colombia. Al contrario, pidieron el favor de estar y no pusieron problema. Es algo que me agrada. Los jugadores jóvenes le pueden dar mucho al futuro de la Selección”.



Ilusión por el futuro



“La idea es que el equipo siga creciendo, siga asimilando conceptos que nos puedan llevar más allá de la metodología propia del trabajo. La idea es que sepamos jugar cada partido, aprender a interpretar el plan de juego para cada partido más allá del estilo que queremos tener”.



Vivir con la crítica



“A mí no me enseñaron a decir lo que hago bien o hago mal, yo trabajo para obtener resultados. Si me detengo a contestar cada critica pierdo el foco, la idea es trabajar con una idea, poniéndole todo. El trabajo siempre paga, se lo digo siempre a los jugadores. Las criticas van a existir siempre, las constructivas las acepto. Nuestra tarea es estar acá trabajar y generando ideas que mejoren el fútbol colombiano”.



Ayuda psicológica



“La parte mental es una parte importante en la competencia actual, por eso se trabaja con un psicólogo deportivo. Es una parte más como lo es la física y la técnica, la mental es muy importante para afrontar la competencia”.



Haciendo relaciones



“Estamos todos apuntando al mismo lado, somos compañeros. El jugador tiene un protagonismo superior y una decisión dentro del campo que es muy importante. Yo los apoyo siempre. Van a jugar los que considere que hacen mejorar las cosas, hay que tener una tolerancia al error porque el que no lo intenta es el único que no erra. Ser también que se viene una competencia dura y que hay que achicar el margen de error. No soy una persona que vaya a masacrar a alguien si comente un error, pero si exijo compromiso y concentración”.



Plan revancha



“Me veo en el próximo Mundial, ojalá podamos estar presentes y compitiendo a gran nivel. Va a ser un camino muy duro, las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Se ha visto que la competencia internacional también. Yo confío en que el grupo va a ir creciendo, el recambio se va a hacer paulatinamente y vamos a llegar con un mejor equipo muy competitivos”.



Fútbol femenino, lo mejor del año



“Nos emocionaron las chicas, tanto aquí en la Copa América como la Sub 17 en el Mundial. Es muy bueno que la mujer colombiana sienta el fútbol de esa manera, ojalá se arraigue en el corazón de todas las hinchas. El fútbol femenino está en constante desarrollo”.



Lo que viene



“Tenemos una sola fecha amistosa que es en marzo de acuerdo a como están dado las fechas, las Eliminatorias empezarían en junio. En enero viene el Sudamericano de la Sub 20, después tenemos Toulon Sub 23 en junio, que si bien se cruza con Eliminatorias vamos a estar pendientes de eso porque habrá jugadores del proceso que pueden estar cerca. Hay mucho trabajo, es un año duro. Vamos a ver si podemos hacer microciclo con esa Sub 23 para armar un equipo competitivo que va a ser el futuro y el recambio de la Selección Mayor. La Eliminatoria también va a ser durísima, afianzar el equipo desde Barranquilla, que sea difícil jugar en Barranquilla para el rival y para eso tenemos que prepararnos, física y mentalmente”.